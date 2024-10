Vermoedelijke opstelling Ajax: liefst vier wijzigingen verwacht tegen Willem II

Francesco Farioli lijkt tegen Willem II te kiezen voor vier wijzigingen in zijn elftal, dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Wout Weghorst en Brian Brobbey wisselen elkaar weer af in de spitspositie, terwijl ook op de andere linies aanpassingen zichtbaar zijn.

Tegen Qarabag (0-3) ruimde Farioli een basisplek in voor Daniele Rugani, maar dat is tegen Willem II niet het geval. Youri Baas lijkt terug te keren in het centrum, naast Josip Sutalo. Jorrel Hato (links) en Devyne Rensch (rechts) starten als backs.

Artikel gaat verder onder video

Ook op het middenveld voert Farioli één wijziging door. Kian Fitz-Jim maakt plaats voor Davy Klaassen, die niet in actie mag komen in de Europa League. Jordan Henderson en Kenneth Taylor zijn de andere middenvelders van de Amsterdammers.

Voorin blijft alleen Mika Godts staan, zo verwacht het AD. De Belg, die in Azerbaijan de aanval vormde met Weghorst en Christian Rasmussen, ziet twee nieuwe namen op het wedstrijdformulier. Brobbey keert terug in de punt van de aanval, terwijl Bertrand Traoré als rechtsbuiten lijkt te gaan spelen.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vermoedelijke opstelling Willem II:

Didillon-Hödl: Tripan, Behounek, St. Jago, Sigurgeirsson; Bosch, Lambert, Sandra, Lachkar, Meerveld; Vaesen.