Ajax stort als kaartenhuis in elkaar: 'Dit is voer voor psychologen'

Anco Jansen verwacht dat PSV alsnog aan het langste eind trekt en kampioen wordt. Volgens de analist heeft Ajax tegen NEC een 'enorme mentale tik' gehad, die de ploeg niet meer te boven komt.

Ajax leek na een totale ineenstorting van PSV na winterstop op weg naar het kampioenschap. De Amsterdammers bouwden een voorsprong op van negen punten, maar door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (3-0) en een gelijkspel tegen Sparta (1-1), vergooiden ze acht punten van deze voorsprong. Daardoor is er nu slechts een gaatje van één punt de achtervolgers uit Eindhoven.

Artikel gaat verder onder video

Jansen is dan ook duidelijk over wie er kampioen wordt. "PSV. Ik denk dat Ajax gister zó'n enorme mentale tik heeft gehad, dat zag je tijdens de wedstrijd ook al. Ze verliezen van N.E.C., dat dit seizoen in uitwedstrijden een trackrecord heeft van lik-me-reet", vertelt de analist bij ESPN. "Een goed, mentaal sterk, Ajax hoort er gewoon voor te zorgen dat N.E.C. vastgezet wordt op eigen helft."

LEES OOK: Databureaus: Ajax wordt ondanks inzinking kampioen

Ajax kwam tegen NEC na een uur spelen op achterstand door een knal van 25 meter van Sontje Hansen, waarna de boel 'als een kaartenhuis in elkaar zakte'. "Het leek erop alsof ze het een beetje lieten lopen. Het komt nu in de laatste twee wedstrijden aan op mentale weerbaarheid en daarom kies ik voor PSV."

Zelfs ervaren spelers als Remko Pasveer, Davy Kaassen, Jordan Henderson en Steven Berghuis konden het instorten van Ajax niet voorkomen. "Dit zijn dus de onverklaarbare zaken in het voetbal. Er komen op zo'n moment, vlak voor de eindstreep, krachten los die je de rest van het seizoen niet ziet. Dit is voer voor psychologen", aldus de voormalig middenvelder.

LEES OOK: Driessen vernietigend voor Ajax en kraakt 'hoofdschuldige': 'Hij is gaan zwalken'

Jansen vergelijkt Ajax met Roda JC

De keiharde 0-3 nederlaag biedt volgens Jansen weinig perspectief richting het duel bij FC Groningen. "Het geeft Ajax niet veel vertrouwen voor de laatste twee wedstrijden. Groningen-uit wordt ineens een hele belangrijke wedstrijd", aldus Jansen, die de vergelijking trekt met het Roda JC van vorig seizoen. "Die staan het hele seizoen bovenaan. Op de een-na-laatste speeldag wanen ze zich zelfs even gepromoveerd. Dan blijkt dat niet zo te zijn en alles stort in."

"Ajax dacht gister de kampioenswedstrijd te spelen, maar vlak voor de aftrap blijkt ineens dat ze in plaats daarvan nog maar één punt voorstaan op PSV. In plaats van een feestwedstrijd is het ineens een wedstrijd die je móét winnen. Dat doet mentaal wat met je, denk ik", benadrukt Jansen tot besluit.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten' 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’ 🔗

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗