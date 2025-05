Databureaus: Ajax wordt ondanks inzinking kampioen

Ajax is ondanks de grote dip van de laatste weken nog altijd de titelfavoriet. Volgens de databureaus Euro Club Index, Football Meets Data en Opta heeft de formatie van Francesco Farioli de beste papieren om kampioen te worden ten opzichte van PSV. Al is het ontzettend nipt.

De titelstrijd in de Eredivisie is dit seizoen een heuse rollercoaster. PSV ging als titelfavoriet de winterstop in met een voorsprong van negen punten op nummer twee Ajax. In het nieuwe jaar verspeelden de Eindhovenaren de koppositie door een gigantische inzinking. De regerend landskampioen zag de voorsprong veranderen in een achterstand van negen punten.

Plots had Ajax de beste papieren om het landskampioenschap te pakken, maar ook bij de ploeg van trainer Farioli is de klad erin gekomen. Na een keiharde 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht volgde een 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam, waarna zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA werd verloren van NEC (0-3). De voorsprong van negen punten is in drie wedstrijden met liefst acht punten geslonken tot een gaatje van slechts één punt.

Ajax nog altijd (licht) titelfavoriet bij databureaus

De Euro Club Index berekent na iedere speelronde in de Eredivisie de kampioenskansen. PSV was afgelopen december nog de uitgesproken favoriet voor de titel: de Eindhovenaren hadden een kans van 95 procent, ten opzichte van twee procent voor Ajax. Het verval van PSV en de opmars van de Amsterdamse formatie zorgde ervoor dat het geheel kantelde. Drie weken terug had Ajax liefst 99,5 procent kans om kampioen te worden. Na de nederlaag tegen NEC is Ajax nog altijd favoriet voor de titel. De kans dat Ajax kampioen wordt is 56,5 procent, terwijl PSV 43,5 procent kans heeft.

Ook bij Football Meets Data is Ajax nog altijd de favoriet om komend weekend met de schaal te staan. Het databureau stelt dat Ajax 57 procent kans heeft op het kampioenschap, terwijl PSV op 43 procent kans heeft. Bij statistiekenbureau Opta ligt de boel extreem dicht bij elkaar: Ajax heeft 50,1 procent kans op de titel, terwijl PSV op 49,9 procent zit. Beide ploegen ontlopen elkaar dus nauwelijks.

Resterend programma Ajax en PSV

Koploper Ajax speelt woensdagavond om 20.00 uur de uitwedstrijd tegen FC Groningen en wacht zondagmiddag om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen FC Twente. PSV neemt het in eigen huis op tegen Heracles Almelo en gaat vervolgens op bezoek bij Sparta Rotterdam. Omdat het de laatste twee speelronden van de Eredivisie betreft worden de duels gelijktijdig afgewerkt.

