Ajax heeft duidelijk plan met aanvoerder: nieuw contract en verhuur

Ajax wil het contract van Nick Verschuren verlengen. De verdediger ligt momenteel nog tot medio 2026 vast, maar Ajax ziet genoeg aanleiding om de samenwerking te verlengen. Toch komt Verschuren op korte termijn niet in aanmerking voor speeltijd in het eerste elftal, waardoor een verhuur lonkt.

De twintigjarige centrumverdediger is een vaste waarde bij Jong Ajax en draagt de aanvoerdersband. Dit seizoen speelde hij 32 van de 37 competitiewedstrijden; vorig seizoen stond hij 16 keer op het veld in de Keuken Kampioen Divisie. Hij behoorde dit seizoen zes keer tot de wedstrijdselectie van Ajax 1, maar trainer Francesco Farioli liet Verschuren nog niet debuteren.

Het is voor de jongeling te hopen dat hij in de slotweken van het Eredivisie-seizoen een kans krijgt, anders zal hij nog enige tijd moeten wachten op zijn debuut. Volgens journalist Tim van Duijn van Voetbal International is de kans groot dat Verschuren volgend seizoen wordt verhuurd. Het is nog niet duidelijk of er clubs zijn met concrete interesse in de verdediger.

Verschuren wil naar Ajax 1

Verschuren sprak vorige week in een interview Ajax TV nog de ambitie uit om in Ajax 1 te spelen. "Natuurlijk is dat een droom, maar dat is al een droom zolang ik me kan herinneren. Die verandert niet", zei hij. "We moeten rustig aan doen en geduld houden.” Verschuren geniet als hij meetraint bij het eerste elftal. “Het niveau daar is gewoon anders. Dat is waar ik naartoe wil, dus alles wat ik mee kan pakken, pak ik mee. Voor de rest moet ik gewoon mijn ding blijven doen en geduld houden.”

"Het zijn gasten uit de Nederlandse top. Gasten met interlands op hun naam. Ik ben dan bezig met: wat doen zij, hoe verdedigen zij en hoe lopen de spitsen aan? Het is eigenlijk gewoon een leerschool", legde Verschuren uit.

