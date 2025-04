Belgische krant stelt vraag waar Ajax-supporters liever niet over na willen denken

Waar de Nederlandse kranten van mening zijn dat Ajax een dusdanige voorsprong heeft opgebouwd dat het wel heel gek moet lopen wil de titelstrijd in de Eredivisie nog écht spannend worden, vraagt het Belgische Nieuwsblad zich wel degelijk af of het kampioenschap nu nog ‘in het gedrang’ komt. De Amsterdammers leden zondagmiddag een pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht en zien PSV mogelijk op zes punten komen.

Daarvoor moet PSV overigens wel zien af te rekenen met FC Twente. De Eindhovenaren gaan donderdagavond op bezoek in de Grolsch Veste. Op papier een lastig potje, ware het niet dat de Tukkers al weken in slechte vorm steken. Bovendien won PSV eerder dit seizoen nog met 6-1 van FC Twente. De kans is dus groot dat het verschil tussen Ajax en PSV na donderdagavond zes punten is in plaats van negen. Nederlandse kranten trappen na de nederlaag van Ajax in Utrecht weliswaar op de rem, maar in België stelt men tóch de vraag waar de supporters van de Amsterdamse club liever niet over na zullen willen denken.

“Godts en Mokio gaan met Ajax met de billen bloot tegen Utrecht: komt titel nog in het gedrang?”, zo kopt Het Nieuwsblad boven het artikel over de ontmoeting in Stadion Galgenwaard. De Belgische krant kijkt uiteraard met speciale aandacht naar de verrichtingen van Mika Godts en Jorthy Mokio. De Belgen beleven dit seizoen hun doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht, maar vooral Godts worstelt nu al een tijdje met zijn vorm. Hij kon zondagmiddag niet voorkomen dat Ajax ‘een bolwassing’, zoals Het Nieuwsblad schrijft, incasseerde. “De competitieleider ging op het veld van de nummer vier met 4-0 onderuit. Godts speelde een moeizame wedstrijd en werd na een uur naar de kant gehaald, Mokio speelde een twintigtal minuten mee. Ajax had tegen Utrecht een overwicht aan de bal, maar ging toch kansloos onderuit”, zo klinkt het.

Sporza vraagt zich af of er bij Ajax sprake is van ‘titelstress’. “Utrecht heeft Ajax even met de voeten op de grond gezet. De nummer 4 in de Eredivisie won met 4-0 van de trotse leider dankzij drie doelpunten in de tweede helft. Als wake-upcall kan dat tellen voor Ajax. De Amsterdammers leken simpel op weg naar de titel in Nederland, maar FC Utrecht heeft hen toch met de voeten op de grond gezet”, zo schrijft de Belgische sportsite. “Utrecht doet zo een goede zaak in het klassement en sluit aan bij Feyenoord op plek 3. Ajax moet achterom kijken, al is de bonus op PSV nog altijd geruststellend met nog vier wedstrijden te spelen (PSV heeft nog een wedstrijd extra)”, zo klinkt het.

‘Een echte klap’

In Frankrijk is de afstraffing voor Ajax evenmin onopgemerkt gebleven. Francesco Farioli was vorig seizoen nog als hoofdtrainer van OGC Nice werkzaam in de Ligue 1 en zijn prestaties in Nederland worden dan ook nauwlettend op de voet gevolgd. L’Équipe zag zijn ploeg ‘overtuigend’ verliezen van FC Utrecht en stelt dat Ajax ‘nog wel even moet wachten’ voordat het de landstitel verovert. “Een jaar na een dramatisch seizoen - vijfde in de Nederlandse competitie, de slechtste klassering voor de club sinds 1999-2000 en het laagste puntengemiddelde sinds 1964-1965 - wil Ajax onder leiding van voormalig Nice-trainer Farioli dolgraag de titel veroveren. En op het veld van Utrecht liet de koploper van de Eredivisie het vanaf het begin opnieuw zien met spits Brian Brobbey die, na een inzet op de paal, op zijn beurt de lat vond. Maar het zou zijn enige kans in de eerste helft zijn”, zo schrijven de Fransen.

Zij lijken verbaasd over het feit dat Farioli besloot om niet in te grijpen in de rust. De Italiaan voerde pas na de tweede tegentreffer zijn eerste wijzigingen door. “Farioli, wiens invallers dit seizoen 21 doelpunten maakten - een record in de geschiedenis van de competitie - wisselde in de rust niet. En tegenover de beste verdediging van de Eredivisie (22 tegendoelpunten in 29 wedstrijden) verdubbelde Utrecht snel de voorsprong, en verdrievoudigde deze vervolgens via Miguel Rodríguez. Een echte klap, gecompleteerd door Paxten Aaronson. Ajax verloor daarmee voor het eerst sinds 3 mei 2009, toen het Sparta Rotterdam trof (4-0), een wedstrijd met vier doelpunten of meer verschil van een andere ploeg dan Feyenoord of PSV”, zo klinkt het.

