Wout Weghorst opnieuw beslissend voor Ajax, maar aan dit woord heeft hij een ‘bloedhekel’

was zondagavond de gevierde man bij Ajax. Met een voorassist én de winnende treffer bezorgde hij de Amsterdammers als invaller een zeer belangrijke overwinning op Willem II (1-2). Weghorst bewees daarmee andermaal de ideale ‘supersub’ te zijn voor Francesco Farioli, maar volgens Mike Verweij van De Telegraaf heeft de spits juist ‘een bloedhekel’ aan dat woord.

Het was zeker niet voor het eerst dit seizoen dat Weghorst als invaller van grote waarde was voor Ajax. De aanvaller stond de voorbije periode lang aan de kant met een gebroken teen, maar maakte vorige week in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda al zijn rentree. Waar hij tegen de ene promovendus nog niet bepalend kon (en hoefde) te zijn, was dat hij dit tegen de andere wel. Weghorst leverde op bezoek bij Willem II een fraaie voorassist voor de 1-1 van Oliver Edvardsen, een andere invaller, en schoot niet veel later Ajax op voorsprong met een knappe schuiver. “Als supersub, een woord waar Weghorst een bloedhekel aan heeft, bewees de spits andermaal zijn waarde voor Ajax, dat weer een wedstrijd heeft kunnen afvinken op weg naar de landstitel”, zo schrijft Verweij.

De verslaggever van De Telegraaf zag dat naast Weghorst nog twee andere invallers een hoofdrol grepen bij Ajax. “De Amsterdamse vechtmachine van trainer Francesco Farioli had het in Tilburg lang erg lastig met een zeer defensief spelend Willem II en keek halverwege de wedstrijd tegen een verrassende 1-0 achterstand aan, maar pakte voor de elfde keer in twaalf wedstrijden na de winterstop het volle pond. Een hoofdrol was daarbij weggelegd voor de invallers Edvardsen en Weghorst, die met goals in het laatste kwartier van de wedstrijd de achterstand ombogen in een 1-2 zege”, zo klinkt het. Daarbij was ook een belangrijke rol weggelegd voor Steven Berghuis. “En zo had Farioli andermaal succes met zijn wisselbeleid. (…) De veranderingen betaalden zich uit. In de 74e minuut was het Weghorst die met een knappe bal Berghuis in de diepte wegstak. Diens voorzet werd binnengelopen door Edvardsen.”

‘Weghorst heeft een enorme impact’

Een paar minuten later vormde Weghorst zowel het begin- áls eindpunt van een Amsterdamse aanval. “Lang houdt nummer zestien Willem II zondag gelijke tred met lijstaanvoerder Ajax, het staat zelfs 33 minuten met 1-0 voor. Maar Ajax penetreert steeds dieper in het strafschopgebied van Willem II en beschikt over uitstekende wisselspelers die vanaf de 74ste minuut het verschil maken. Vooral Wout Weghorst heeft een enorme impact met een voorassist en een doelpunt”, zo klinkt het op de website van de Volkskrant. “De spits geeft na afloop eerlijk toe dat hij eigenlijk in de verre hoek wilde schieten, in plaats van het rollertje door het midden waarmee hij het duel in de 78ste minuut beslist. Vervuld van klasse is wel de manier waarop hij daarvoor de bal in bezit houdt, tussen twee verdedigers, en daarna combineert met een andere invaller, Kian Fitz-Jim. Ook perfect is zijn doortikbal eerder op Berghuis die voorgeeft op Edvardsen voor de 1-1.”

Het Algemeen Dagblad wijst eveneens op het verschil dat de invallers uiteindelijk maakten voor Ajax. De Amsterdammers vuurden tot de gelijkmaker van Edvardsen liefst 23 pogingen af richting het doel van Willem II, maar pas bij nummer 24 was het raak. “Met dank aan twee invallers. Steven Berghuis speelde zich vrij op rechts en zag zijn lage voorzet op de doellijn door de sluwe Edvardsen binnengelopen worden. En een paar minuten later repareerden twee andere invallers de rest van de schade. Weghorst friemelde de bal naar Fitz-Jim. Toen de van een gebroken teen herstelde spits weer werd aangespeeld, duwde hij de bal met links tergend langzaam, achter Willem II-keeper Didillion-Hödl, in de korte hoek: 1-2”, zo schrijft het dagblad. “Zo hield Weghorst, die vanaf zijn entree in Amsterdam stelde voor niks minder dan het kampioenschap te gaan, Ajax met zijn eerste doelpunt van dit kalenderjaar Ajax op koers voor de 37ste landstitel.”

Zijn gelijkmaker tegen Willem II was overigens niet zijn eerste doelpunt in 2025. Weghorst was op 9 februari trefzeker in de uitwedstrijd tegen Willem II. De centrumspits was ook in die wedstrijd belangrijk als invaller. Zo versierde hij een strafschop, die weliswaar door Berghuis werd gemist, maar waar hij in de rebound als de kippen bij was om alsnog de score te openen. In de slotfase verzorgde Weghorst bovendien de assist voor de 0-2 van Christian Rasmussen.

