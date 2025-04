Maarten Wijffels komt met dodelijk bericht voor Brian Brobbey

Ajax heeft de wedstrijd tegen Willem II in korte tijd volledig gekanteld. vertolkte een hoofdrol bij de ommekeer van de Amsterdammers, hetgeen ertoe leidt dat het functioneren van opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Brobbey kreeg bij Ajax opnieuw het vertrouwen van hoofdtrainer Francesco Farioli. De Oranje-international kon echter geen potten breken en werd na een uur voetballen naar de kant gehaald, ten faveure van Weghorst.

Weghorst had vervolgens een groot aandeel in de ommekeer van Ajax. De spits stond een kwartier voor tijd met het slim doortikken van de bal op Steven Berghuis van de basis van de gelijkmaker van Oliver Edvardsen. Berghuis en Edvardsen waren net als Weghorst in de tweede helft als invaller ingebracht door Farioli.

Vier minuten na de gelijkmaker schoot Weghorst zelf de 1-2 tegen de touwen. Ditmaal fungeerde Kian Fitz-Jim, de vierde invaller aan Amsterdamse zijde, als aangever.

De glansrol voor Weghorst is voor journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad reden om op X te sneren naar Brobbey. “Daar was Weghorst. Met één bal meer bijdrage dan Brobbey in 60 minuten. Niet verrassend natuurlijk”, klinkt het dodelijk over Brobbey.

Ook veel andere X-gebruikers trekken de vergelijking tussen Brobbey en Weghost.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het doelpunt van Wout Weghorst bij Willem II - Ajax te bekijken op X:

🔄 Ajax draait het om! Wout Weghorst tekent voor de 1-2 in Tilburg ⚽️#wilaja — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2025 Daar was Weghorst. Met 1 bal meer bijdrage dan Brobbey in 60 minuten. Niet verrassend natuurlijk. — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) April 13, 2025

