Weghorst en Traoré baren opzien met nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?'

Ajax-aanvallers en verdwenen daags voor het treffen met NAC Breda met nieuwe kapsels op de training. De nieuwe coupes van de spits en de buitenspeler van de Amsterdammers leverde de nodige reacties op.

Ajax werkte zaterdag de laatste training af in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen NAC Breda, dat zondagmiddag om 16.45 uur wordt afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens de training vroeg Ajax via X van welke spelers er foto's gedeeld moesten worden. Daarbij kwamen onder meer de namen van Traoré en Weghorst naar voren.

Artikel gaat verder onder video

Het kapsel van de vleugelaanvaller uit Burkina Faso maakt het nodige los op X, waarbij de admin van Ajax zelfs een emoticon van een palmboom bij de post plaatst. "Wat voor baan heeft zijn kapper", reageert een volger van de Amsterdammer op X. "Wanneer maakt de kapper het af", pent de ander neer. "Is de föhn ontploft", vraagt een ander met de nodige twijfelachtige emoticons.

Weghorst, die de voorbij weken moest toekijken met een gebroken teen, lijkt de voorbije periode niet naar de kapper te zijn geweest. Bij de boomlange spits is te zien dat zijn haar wat langer is en dat hij een klein knotje heeft. "Dacht dat Bale gestopt was", reageert een volger op X. Weghorst hervatte begin deze week de groepstraining bij Ajax en lijkt zondag tegen NAC Breda zijn rentree te kunnen maken.

