Euforie over Ajax-uitblinker getemperd: 'Hij levert geen 30 tot 40 miljoen op'

Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor de bewierookte middenvelder . De aanstaande landstitel van de Amsterdammers is 'vooral een teamprestatie zonder individuele uitschieters', zo stelt de oud-spits in zijn column in De Telegraaf.

Taylor is bezig aan een sterk seizoen bij Ajax. De middenvelder was nog maar een jaar geleden regelmatig het mikpunt van fluitconcerten van de eigen aanhang, maar onder trainer Francesco Farioli is hij uitgegroeid tot een dragende kracht. In alle competities kwam Taylor deze jaargang 45 keer in actie voor Ajax en was hij goed voor veertien doelpunten en zeven assists. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf stelde afgelopen vrijdag nog dat de middenvelder 'de verpersoonlijking van de wederopbouw' van de Amsterdamse club is en noemt Taylor 'de beste speler van het seizoen' in de Eredivisie.

In zijn column is Kieft lovend over de prestatie die Taylor vorige week in het uitduel bij PSV leverde: "Kenneth Taylor speelde Joey Veerman zondag in het onderlinge duel PSV-Ajax alle kanten op. Een goede inschatting van Ajax-trainer Francesco Farioli", schrijft de oud-spits. "Taylor kan goed voetballen en is daarnaast bereid zich helemaal leeg te lopen en knokken", analyseert Kieft. "Veerman bracht dat niet op. Wel naïef van Peter Bosz om te denken dat Veerman Taylor de baas kon zijn."

"Overigens hoeven ze bij Ajax niet te verwachten dat een kampioenschap direct betekent dat hun toptalenten voor recordbedragen uitvliegen", tempert Kieft verderop de verwachtingen. "Iedere trainer heeft graag een middenvelder als Taylor in zijn selectie, maar die levert geen dertig tot veertig miljoen op", stelt de oud-international, die wel verwacht dat Jorrel Hato in de toekomst een fraai bedrag op kan gaan leveren. "Hij is jong, talentvol, international en maakt een prima ontwikkeling door. Aan Hato valt geen enkele club zich een buil en daarom zijn topclubs bereid om flink te investeren in zo’n speler", weet Kieft. Ajax moet echter niet hopen op bedragen zoals die zes jaar geleden werden betaald voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, die beiden voor een basisbedrag van rond de 75 miljoen euro verkocht werden aan respectievelijk Juventus en FC Barcelona, zo denkt Kieft. "De landstitel is vooral een teamprestatie zonder individuele uitschieters", aldus Kieft.

