Verweij verbaast: 'De beste speler van de Eredivisie speelt natuurlijk bij Ajax!'

Mike Verweij weet het zeker: is de beste speler van de Eredivisie. Dat stelt de Telegraaf-journalist in de podcast Kick-off. Taylor is volgens Verweij de ‘verpersoonlijking’ van de wederopbouw van de aanstaande kampioen Ajax.

In de podcast met Verweij, Valentijn Driessen en Pim Sedee worden de prestaties van Igor Paixão bij Feyenoord besproken. De heren zijn vol lof over de Braziliaan, “Maar”, stelt Verweij: “De beste speler van het seizoen speelt natuurlijk bij de kampioen. En dat is Kenneth Taylor.”

Eerder riep journalist Lentin Goodijk van Voetbal International Taylor al uit tot beste Ajacied van 2024, maar de middenvelder van Ajax wordt niet vaak de beste van de Nederlandse competitie genoemd. Verweij antwoordt overtuigd op de vraag van Sedee of hij Taylor dit seizoen ‘echt’ de beste speler van de Eredivisie vindt: “Ja. Zeker als hij het niveau volhoudt en Ajax inderdaad kampioen zou maken.”

De Ajax-watcher van De Telegraaf ziet in Taylor iets symbolisch: “Ik vind dat Kenneth Taylor wel de verpersoonlijking is van het slechte vorige seizoen, het dramatische vorige seizoen. Hij werd uitgefloten, bespot door de eigen supporters, zoals wel meer spelers bij Ajax in het verleden is overkomen. Hij heeft zich dit seizoen geweldig herpakt en zich ook weer in het Nederlands elftal geknokt. Ik vind dat hij wel echt dé motor is van dit Ajax”, aldus Verweij.

