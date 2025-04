Farioli prikkelt Ajax-fans: ‘Kans is groot dat hij zondag onderdeel is van de selectie’

is waarschijnlijk weer onderdeel van de Ajax-selectie, zondag tegen NAC Breda. Dat maakt trainer Francesco Farioli bekend op de website van de club. De spits brak zijn teen in februari en kan na maanden weer zijn opwachting gaan maken. is er niet bij, hij viel geblesseerd uit tijdens PSV - Ajax.

Ajax treedt zondagmiddag in de Eredivisie aan tegen NAC Breda. Hoewel Ajax negen punten voor staat op PSV in de titelstrijd, spreekt Farioli steeds van ‘zeven wedstrijden en zeven battles’. Nadenken over de titel lijkt niet te mogen in Amsterdam. “We moeten met beide benen op de grond blijven”, laat Farioli weten op de clubwebsite. Na de 0-2 overwinning in Eindhoven van de voorgaande speelronde, zal Ajax de knop dus om moeten zetten om ook tegen degradatiekandidaat NAC de punten te behalen.

In de thuiswedstrijd tegen NAC kan de Italiaanse oefenmeester niet beschikken over Baas. De verdediger viel geblesseerd uit in de topper tegen PSV. Farioli: "Het is niet heel ernstig, maar hij is er tegen NAC niet bij. We gaan er alles aan doen om hem de volgende wedstrijden beschikbaar te hebben. Voor hem is het zaak om hard te werken buiten het veld zodat hij het team kan helpen in de laatste fase van het seizoen."

Toch is er ook goed nieuws voor fans van de Amsterdammers. Weghorst keert zondag waarschijnlijk weer terug in de Johan Cruijff ArenA: “De kans is groot dat hij onderdeel is van de selectie”, aldus Farioli. Weghorst raakte geblesseerd in het duel met Fortuna Sittard op 9 februari. Ajax won met 0-2, maar kwam met een spits minder van het veld. Weghorst brak zijn teen.

