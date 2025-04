Groot vertrouwen in Geelen: 'Eindelijk weer helderheid en duidelijkheid binnen de organisatie'

Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen, schrijft Voetbal International. Enkele dagen voor de topper tegen PSV maakte de Amsterdamse club bekend dat zijn contract verlengd wordt en dat Geelen officieel algemeen directeur wordt, een rol die hij nu nog op interim-basis vervult.

Geelen begon op 10 mei 2024 op interim-basis als algemeen directeur van Ajax, waar hij ervoor heeft gezorgd dat de technische beleidsbepalers zich konden concentreren op het voetbal. Zelf nam hij het takenpakket eromheen actief in handen. "Intern werd wel steeds duidelijker dat Geelen kritisch kon zijn, maar naar buiten toe zijn voetbalbestuurders Beuker en Kroes steunde. Daardoor trad de directie van Ajax steeds meer als een eenheid op", schrijft Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

"In de periode dat Ajax uiteen was gevallen in verschillende eilandjes, was het shoppen een vast gegeven in de dagelijkse bedrijfsvoering. Als de ene beslissing iemand niet beviel, ging hij een loketje verder binnen de club kijken of daar wel steun was, om zodoende alsnog een besluit door te drukken. Na jaren vol anarchie is er eindelijk weer helderheid en duidelijkheid binnen de organisatie", gaat Freek Jansen verder.

LEES OOK: Ajax-speler zat diep in de put: ‘Ik kon tijdens wedstrijden amper ademen’

Waar de koers bij Ajax lang de richting was een individu, daar is deze nu omarmd door de beleidsbepalers. "Ook in de zware maanden waarin veel mensen te horen kregen dat zij moesten vertrekken bij Ajax, probeerde Geelen steeds iedereen te woord te staan en uit te leggen waarom bepaalde keuzes werden gemaakt. Het verhaal van het duurzaam maken van Ajax was daarbij niet makkelijk, maar wel pure noodzaak."

"Het vertrouwen van de raad van commissarissen in Geelen is groot", gaat VI verder over Geelen, wiens visie het is dat er op termijn weer een oud-voetballer zijn positie als algemeen directeur gaat innemen. Dit is dan ook de reden van het tweejarige contract van de directeur, waar normaliter een vierjarig contract gebruikelijk is. Op deze manier vormt het contract van Geelen geen struikelblok bij het vinden van een opvolger.

LEES OOK: Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor huldiging Ajax

Ajax gaat oud-spelers opleiden voor rol in organisatie

Ajax leidt met Siem de Jong en Daniel de Ridder al een tweetal oud-spelers op voor een rol binnen de organisatie. Dit gebeurt onder meer aan de hand van Geelen zelf. "Ondertussen houdt Geelen ook zijn ogen open voor andere oud-spelers", klinkt het. Voor nu wil de algemeen directeur de positieve lijn binnen de organisatie van de Amsterdammers doortrekken.

"Er is duidelijkheid op bestuurlijk vlak, daar waar iedereen zo naar verlangde, en alle posities in de top van de organisatie zijn voor de komende periode ingevuld. Met Geelen voorop, die Ajax verder wil leiden naar de top en de komende twee jaar elk moment van de dag met zijn club bezig zal zijn", besluit het medium.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗

👉 De wedstrijd PSV - Ajax heeft een voor Ajax vervelend staartje gekregen. 🔗

👉 Francesco Farioli heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan bij Ajax. 🔗

👉 Als Ajax zich heeft verzekerd van Champions League-voetbal, zal de club groot nieuws naar buiten brengen. 🔗

👉 Column: de interviews na PSV - Ajax waren ronduit gênant en een tikkeltje obsessief 🔗