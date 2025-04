Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor huldiging Ajax

Femke Halsema ziet een huldiging van Ajax nog altijd het liefst op het Museumplein plaatsvinden. Die wens herhaalde de burgemeester van Amsterdam eerder deze week tijdens een raadsvergadering. Ajax heeft dankzij de 0-2 zege op PSV van afgelopen zondag negen punten meer dan de concurrent uit Eindhoven en stevent daardoor af op een landstitel. Achter het Museumplein als locatie voor de huldiging staat echter een vraagteken.

Dankzij de overwinning in Eindhoven zette Ajax een grote stap richting het kampioenschap. Met nog zeven speelronden te gaan in de Eredivisie is de voorsprong op de eerste achtervolger liefst negen punten. Het moet dus gek lopen wil Ajax over een paar weken niet met de schaal in de handen staan. Er wordt om die reden al hevig gespeculeerd over de locatie voor de huldiging. Halsema liet een tijdje geleden in een interview al weten dat het Museumplein haar voorkeur geniet. Het is echter de vraag of het voor de gemeente Amsterdam mogelijk wordt om op die plek een huldiging te vieren. Tussen 8 en 18 mei organiseert het concertgebouw op en rond dat plein het Mahler Festival en juist in die periode staan in de Eredivisie de laatste wedstrijden op het programma.

Halsema kreeg woensdag in de raad de vraag hoe het staat met een eventuele huldiging. D66-fractievoorzitter Rob Hofland maakte daarbij een vergelijking met Francesco Farioli. De trainer van Ajax zou de club met een ‘catenacciohouding’ richting de titel leiden: voorzichtig en georganiseerd, zo klinkt het op de website van Het Parool. Maar volgens Hofland kan Halsema als burgemeester ‘niet wachten, aangezien de huldiging vaak een dag later is’. Volgens Het Parool reageerde Halsema daarop met een lach. Ze zei dat Hofland met zijn vragen ‘een mogelijke landstitel jinxte’, waarmee ze wilde zeggen dat haar collega niet te hard van stapel moet lopen. “Maar hoe mooi zou het zijn als we dit jaar niet alleen de 750ste verjaardag van Amsterdam vieren, maar ook de 125ste verjaardag van Ajax en de volgende landstitel?”, zei Halsema vervolgens op ‘serieuzere toon’.

De burgemeester gaf desondanks aan ‘daar niet op vooruit te lopen’. Ze bevestigde wel andermaal haar voorkeur voor het Museumplein. “Ik heb in een interview al eens gezegd dat ik een huldiging, áls die plaatsvindt, het liefst op het Museumplein zou zijn. En ik kan u melden dat wij dat, als het zover komt, buitengewoon grondig zullen voorbereiden”, beloofde Halsema. Mochten Ajax en PSV de komende tijd evenveel punten pakken of laten liggen, dan dient zich voor Ajax op 11 mei de eerste kans aan om kampioen te worden. De Amsterdammers spelen dan thuis tegen NEC. Drie dagen later staat het uitduel met FC Groningen op het programma. Ajax sluit het seizoen op 18 mei af met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Groot feest in de binnenstad

Mocht Ajax zich inderdaad voor het eerst sinds 2022 kronen tot de beste van Nederland, dan zal er niet voor het eerst dit kalenderjaar een groot feest losbarsten in Amsterdam. Op 18 maart jongstleden vierde Ajax zijn 125e verjaardag. Twee dagen nadat het thuisduel met AZ al volop in het teken had gestaan van dit jubileum, werd er ook in de binnenstad een groot feest georganiseerd. Waar zich in eerste instantie nog honderden supporters meldden op de Dam, was er al snel sprake van duizenden. Zij liepen gezamenlijk door de stad, zongen liederen en staken vooral veel vuurwerk af. Het feest leverde even bijzondere als fraaie beelden op.

