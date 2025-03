Amsterdamse binnenstad kleurt rood, Ajax-supporters verbazen toeristen: 'Stopt gewoon niet'

Het feest tijdens het thuisduel met AZ van afgelopen zondag mocht er al zijn, maar de supporters van Ajax doen er twee dagen later nog een paar schepjes bovenop. De Nederlandse recordkampioen blaast dinsdag 125 kaarsjes uit en dat wil de aanhang weten ook. Waar zich om 19.00 uur in eerste instantie nog ‘honderden’ supporters hadden verzameld op de Dam om feest te vieren, staken nog geen uur later ‘duizenden’ supporters vuurwerk af langs de Amstel. De feestvierende Ajax-fans zorgen voor verbazing bij toeristen, die niet weten wat hen overkomt.

De thuiswedstrijd tegen AZ stond weliswaar al in het teken van het 125-jarig bestaan, maar het grote feest vindt dinsdagavond plaats. De fanatieke supportersgroepen van Ajax kondigden vorige week al aan dat er op 18 maart - de dag van de 125e verjaardag van de club - een groot feest zou gaan plaatsvinden in de binnenstad. Veel medesupporters zijn op de festiviteiten afgekomen. Die begonnen rond 19.00 uur op de Dam. AT5 schreef in eerste instantie dat ‘honderden’ supporters zich hadden verzameld op het belangrijkste plein in de binnenstad. Maar niet veel later had die groep zich al flink uitgebreid.

“De 125ste verjaardag van Ajax begon dinsdagavond op de Dam, waar enkele politiebusjes en -auto’s waren opgesteld. Een groep van enkele duizenden Ajax-supporters vertrok kort na zeven uur van de Dam en liep via het Rokin en de Halvemaansteeg richting de Munttoren en vandaar via de Amstelstraat naar de Amstel. Langs het water kleurt het rood van het vuurwerk en de aangestoken fakkels”, zo schreef Het Parool om 19.45 uur. Volgens de krant werd er niet alleen veel vuurwerk afgestoken, maar ook veel gezongen en gejuicht. “De supporters juichten en klapten in hun handen terwijl ze leuzen riepen als ‘Ajax, kampioenen!’, ‘Ajax, beste van het land’ en ‘Ajax, Amsterdam’. Rond acht uur gingen de eerste supporters weer naar huis”, zo klinkt het.

Veiligheidsrisicogebied

Aan het begin van de avond werd reguliere bezoekers al aangeraden om een andere route te nemen dan via het Damrak. Op de Dam zelf keken toeristen ‘verbaasd’ naar de stoet supporters en vroegen zij wat er aan de hand was, zo schreef Het Parool. “De fans reageerden dat Ajax jarig is, terwijl ze elkaar feliciteerden: ‘Gefeliciteerd ouwe’.” De fanatieke supportersgroepen hadden de Dam als startlocatie uitgekozen omdat Ajax op 18 maart 1900 werd opgericht in een café aan het begin van de Kalverstraat. Een woordvoerder van Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, had Het Parool dinsdagmiddag al laten weten dat de driehoek van burgemeester, politie en justitie ‘begrip’ heeft voor de wens om ‘het prachtige jubileum’ te vieren op de plek waar het allemaal begon. De omgeving is desondanks vanaf 15.00 uur een veiligheidsrisicogebied, wat betekent dat politie op de Dam, het Rembrandtplein en langs een deel van de Amstel preventief mag fouilleren.

Op social media gaan veel beelden rond van de festiviteiten in de binnenstad. “Wat een vuurwerk joh. Stopt gewoon niet”, zo schrijft iemand. Zelfs Dick Maas, filmregisseur, scriptschrijver en filmproducent, deelde eerder op de avond een filmpje waarop het vuurwerk goed te zien is. Ajax Life is uiteraard ook van de partij en geniet met volle teugen. “Je wordt maar één keer 125 jaar. Wat. Een. Club”, zo klinkt het.

