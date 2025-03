Sjaak Swart heeft een duidelijke wens, maar 'kan niet zoveel' met Alex Kroes: 'Zo jammer'

Alex Kroes heeft nog geen onomstreden indruk achtergelaten bij Sjaak Swart. Het clubicoon is van mening dat Ajax ‘wel wat kwaliteit kan gebruiken’, maar de technisch directeur laat hem regelmatig weten dat er door de huidige financiële situatie niet zoveel mogelijk is. Swart zegt in het magazine Santos dat hij ‘niet zoveel kan’ met Kroes.

Met een voorsprong van zes punten op PSV en nog ‘slechts’ acht speelronden te gaan, koerst Ajax tegen alle verwachtingen in af op de eerste landstitel sinds 2022. Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat de Amsterdammers als favoriet voor het kampioenschap de slotfase van de competitie tegemoet zouden gaan, was ongetwijfeld voor gek verklaard. Ajax eindigde in het afgelopen seizoen nog op de vijfde plaats met een gigantische achterstand op zowel PSV als Feyenoord. Bovendien kon technisch directeur Kroes de selectie afgelopen zomer weinig tot niet versterken. Hij kocht Wout Weghorst van Burnley, huurde Daniele Rugani van Juventus, haalde Bertrand Traoré transfervrij terug naar Amsterdam en in september maakte ook Davy Klaassen zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Dat de financiële situatie afgelopen zomer al penibel was, bleek wel uit het feit dat Ajax op de slotdag van de transferwindow nog afscheid nam van Steven Bergwijn. Ajax had het geld zo dringend nodig, dat het op de koop toenam dat trainer Francesco Farioli - ook door de afgeketste komst van Kamaldeen Sulemana - met slechts één linksbuiten achterbleef: Mika Godts. Tijdens de winterse transferwindow bleek er uiteindelijk wel wat mogelijk, maar het is duidelijk dat Ajax op een aantal posities versterking nog altijd goed kan gebruiken. Die mening wordt gedeeld door Swart. Mister Ajax laat er geen misverstand over bestaan, zo blijkt uit de column van clubwatcher Jop van Kempen op de website van Het Parool.

LEES OOK: Van Hanegem feliciteert aartsrivaal Ajax: 'Ze wekken daar weleens de indruk dat...'

Swart kritisch op Farioli en ‘kan niet zoveel’ met Kroes

“In het voetbalmagazine Santos - lees het prachtige Ajaxnummer - wordt Swart geïnterviewd in de kantine op De Toekomst. Hij kraakt het rotatiebeleid van Farioli, deelt een pluim uit aan ad-interimdirecteur Menno Geelen (‘Had zo mijn broer kunnen zijn. Moordvent’) en zegt dat hij niet zoveel kan met technisch directeur Alex Kroes”, zo schrijft Van Kempen. “Swart heeft nog contacten in de wereld van voetbalmakelaars, maar er is niet zoveel mogelijk bij Ajax. ‘Als ik Alex Kroes zie, dan doet hij meteen zijn broekzakken naar buiten. Zo van: ik heb geen geld. Zo jammer. Want we kunnen wel wat kwaliteit gebruiken’”, zo wordt Swart geciteerd door Van Kempen. De verslaggever van Het Parool vindt het ‘fascinerend’, de combinatie van ‘club- en zelfliefde, extreme voor- en afkeuren en botsende belangen’.

Volgens Van Kempen wordt het ‘al helemaal mooi’ als Swart in het interview met Santos begint over Ruud Gullit. Swart had Gullit op jonge leeftijd naar Ajax willen halen, maar de Europees kampioen van 1988 zou uiteindelijk geen wedstrijd in Amsterdamse dienst spelen. Volgens Swart omdat het bestuur de komst van de jonge Gullit ‘niet zag zitten’. “Nu geeft ie altijd af op Ajax. Houd ik niet van, als een niet-Ajacied dat doet. Maar ik snap hem wel: hij had gewoon ook bij Ajax moeten spelen”, zo zegt Swart over Gullit. De topspeler van weleer droeg in Nederland het shirt van Feyenoord en PSV. Dit seizoen was hij regelmatig kritisch op Ajax. Begin februari velde hij nog een hard oordeel over de Amsterdammers. Later noemde hij de ploeg van trainer Francesco Farioli wel de ‘favoriet’ voor de titel.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli komt vroeg aan in Johan Cruijff ArenA en hoort duidelijke boodschap van Ajax-fans

Francesco Farioli kreeg vlak voor Ajax - AZ te horen hoe de fans over hem denken.