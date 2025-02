Gullit ziet 'enorm hoefijzer' bij Ajax: 'Ze zijn favoriet voor de landstitel'

Ruud Gullit vindt dat Ajax dé favoriet is voor het landskampioenschap. De ploeg van trainer Francesco Farioli heeft na 23 wedstrijden vijf punten voorsprong op naaste belager PSV en kunnen er daardoor niet meer onderuit, zo stelt de oud-topvoetballer.

PSV leek voor de winterstop ongenaakbaar op weg naar titelprolongatie in de Eredivisie, maar de kaarten liggen er nu totaal anders voor. De Eindhovenaren verspelen in het nieuwe jaar vele punten, terwijl Ajax ontzettend constant is. Door de overwinning op Go Ahead Eagles (2-0) heeft de ploeg van Farioli nu vijf punten voorsprong op Bosz en de zijnen.

"Ajax is niet leuk om naar te kijken, maar Farioli blijft wel winnen met zijn elftal", stelt Gullit in zijn column. "Met regelmatig een dosis mazzel. Je mag het in Amsterdam niet zeggen, maar zelfs de meest verstokte fans weten dat er ergens bij Ajax een enorm hoefijzer ligt. Mijn geluksmomenten op het veld vroeger zijn op de vingers van één hand te tellen. Ik had het blijkbaar ook niet nodig."

Dat Ajax het nodige geluk heeft doet volgens Gullit niets af aan de prestaties van de Amsterdamse club. De analist is bovendien van mening dat Farioli goed werk levert in de Johan Cruijff ArenA. "Hij is z’n bouwwerk begonnen met het neerzetten van een solide verdediging en dan maak je altijd kans wedstrijden te winnen door één of twee kansen te benutten. Vanuit die positie is hij verder gaan bouwen met als resultaat de koppositie in de Eredivisie en een plaats bij de laatste zestien van de Europa League."

Ajax favoriet voor de landstitel

Ajax heeft na 23 speelronden in de Eredivisie een gaatje van vijf punten geslagen met PSV. Volgens Gullit kunnen de Amsterdammers er dan ook niet onderuit. "Ze zijn favoriet voor de landstitel", is hij duidelijk. "Bij Ajax willen ze daarover niet praten, maar ze kunnen er niet meer onderuit met vijf punten voorsprong met elf wedstrijden te gaan", besluit hij.

