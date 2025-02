Derksen vindt het 'onbegrijpelijk' dat Ajax bovenaan staat en hekelt belangrijkste succesfactor

Johan Derksen vindt het 'onbegrijpelijk' dat Ajax bovenaan staat in de Eredivisie, maar weet wel waardoor de Amsterdammers de laatste weken veel punten pakken: dat ligt volgens de analist van Vandaag Inside aan de scheidsrechters die wedstrijden van Ajax fluiten. Zo ook bij Ajax - Go Ahead Eagles (2-0), oordeelt Derksen.

"Ik heb naar Ajax - Go Ahead zitten kijken", begint Derksen tijdens de uitzending van talkshow van maandag. "Ik had heel veel respect voor Go Ahead, want met beperkte middelen voetballen die redelijk goed. Maar dan zie ik hoe die scheidsrechter, Joey Kooij, fluit. Alle twijfelgevallen vielen in het voordeel van Ajax."

Er worden vervolgens wat beelden getoond: in de blessuretijd van het duel wees Kooij nog naar de stip voor een strafschop voor de ploeg uit Deventer. Na het bestuderen van de beelden vroeg de VAR Kooij om naar de zijlijn te komen. Toen besloot de arbiter om geen penalty toe te kennen. "Dit is toch geen twijfelmoment, Johan?" vraagt Hélène Hendriks zich af bij het zien van de beelden. "Dit is toch niet strafbaar?"

"Bij een doelrijpe kans is hands wel strafbaar", beargumenteert De Snor. Hendriks snapt haar tafelgenoot niet en vraagt of hij dit moment een strafschop waard vond. Derksen ontwijkt die vraag bijna volledig. "Het zal me een worst zijn, maar alles wat hij besliste was tegen Go Ahead en voor Ajax. Twee gele kaarten die hij niet had hoeven geven." Gerrit Nauber werd er namelijk zo met een rode kaart afgestuurd.

Onbegrip over gele kaarten Nauber

René van der Gijp en Valentijn Driessen sluiten zich daarbij aan. Gijp noemt de tweede gele kaart (halfjes opvangen van Kian Fitz-Jim in de middencirkel) 'licht', terwijl de journalist van De Telegraaf vooral moeite heeft met de eerste gele kaart. "Kooij wil even zijn autoriteit laten gelden en staat zo van komen hier. Die jongen (Nauber, red.) loopt gewoon door, van ik weet het wel." Vervolgens toonde de arbiter Nauber zijn eerste prent van de middag.

Van der Gijp was sowieso heel teleurgesteld in het niveau dat Ajax zondag op de mat legde. "Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit met PSV ooit tegen Go Ahead thuis speelde en dat zij 45 minuten lang beter waren." Derksen legt de 'schuld' voor een groot deel bij de arbitrage neer. "Bij Ajax zit al weken alles mee: de scheidsrechters fluiten al een tijdje redelijk vriendelijk voor Ajax. Ze staan geflatteerd bovenaan, het is onbegrijpelijk."

