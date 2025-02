Joey Kooij aangepakt in catacomben van Ajax: ‘Ik vind dit heel droevig. Wat is dit nou?’

Joey Kooij wordt zondag na het competitieduel tussen Ajax en Go Ahead Eagles (2-0) in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA aangepakt door Paul Simonis. De hoofdtrainer van Go Ahead Eagles is van mening dat de scheidsrechter op meerdere momenten slecht floot en hekelt met name de eerste gele kaart die Gerrit Nauber ontving.

Go Ahead eindigde de wedstrijd tegen Ajax zondag met tien man, na tweemaal geel voor Nauber. Simonis noemt de wijze waarop de eerst gele kaart van de Duitse centrumverdediger tot stand kwam ‘droevig’.

Nauber beging in de achtste minuut van de wedstrijd rond de middenlijn een ogenschijnlijk onschuldige overtreding op Brain Brobbey. De stopper van Go Ahead speelde de bal vervolgens weg, waardoor Ajax het spel niet snel kon hervatten. Dat was voor Kooij geen reden om Nauber een gele kaart te tonen, maar toen de Duitser vervolgens terugliep naar de eigen helft, zonder gehoor te geven aan Kooij, werd hij alsnog op de bon geslingerd.

Nauber maakte op het veld meteen duidelijk dat hij Kooij niet gehoord had, maar kreeg toch geel. Halverwege de tweede helft volgde zijn tweede gele kaart van de middag, nadat de verdediger rond de middenlijn Kian Fitz-Jim opving en daarmee een gevaarlijke aanval van Ajax in de kiem smoorde. “Ik vind vooral die eerste kaart heel droevig”, beklaagt Simonis zich na afloop voor de camera van ESPN.

"Gerrit loopt gewoon terug naar zijn positie, want we weten dat Ajax heel snel vrije trappen en corners neemt. Dus wij hebben die jongens heel duidelijk geïnstrueerd”, vervolgt de trainer van Go Ahead. “En hij hoort het niet! Joey fluit zachtjes, denk ik, of dat heb ik niet helemaal meegekregen. Gerrit loopt terug naar zijn positie.”

Simonis benadrukt dat Nauber niet het type is dat een scheidsrechter zou negeren. “Gerrit is een law abiding citizen: hij luistert en doet wat je zegt. Een oerdegelijke Duitser. Hij loopt terug naar zijn positie. En als je dan daar geel voor gaat geven… Tsja, dan denk ik: jongen wat is dit nou? Dit is toch geen gele kaart. Kom op, man. Hij gaf op het veld al aan dat hij het niet hoorde. Vijftigduizend man gaat fluiten en als je dan het fluitje niet hoort, dat is niet zo gek toch? Maar dan nog, waar is je overwicht om dat gewoon verbaal op te lossen? Dan hoef je toch niet gelijk met kaarten te smijten? Dat vind ik vooral jammer.”

