Kijkers Ajax-Eagles ergeren zich massaal aan dezelfde persoon: 'Hij maakt er een potje van'

Kijkers van de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles ergeren zich massaal aan het optreden van scheidsrechter Joey Kooij. Op X krijgt de arbiter er fel van langs en oppert een supporter van de Amsterdammers zelfs dat Frank de Boer zo snel mogelijk terug zou moeten keren bij de club.

Ajax en Go Ahead begonnen nog veelbelovend aan het inhaalduel in de Johan Cruijff ArenA, maar de wedstrijd zakte daarna behoorlijk in. De ruststand is dan ook 0-0. Kooij wist zich in het eerste bedrijf bepaald niet positief te onderscheiden, zo blijkt uit de vele boze tweets die over de arbiter geplaatst worden.

"Hij krijgt het elke week voor elkaar dat 22 spelers zich kapot ergeren aan hem", schrijft een twitteraar over het optreden van Kooij. Ajax-directeur Alex Kroes krijgt zelfs het advies om Frank de Boer, vader van Kooij's partner Romy de Boer, een officiële functie aan te bieden, zodat hij geen wedstrijden van de Amsterdammers zou mogen fluiten. Datzelfde is al het geval bij Feyenoord: Calvin Stengs heeft immers een relatie met Beau de Boer, een andere dochter van de oud-verdediger- en -trainer van Ajax.

