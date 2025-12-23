Op deze datum is de Eredivisie weer terug van weggeweest

De kerstdiners staan voor de deur en ook de jaarwisseling staat voor de deur, maar veel voetbalfans vinden het jammer dat de Eredivisie even stilligt. De winterstop duurt echter niet al te lang: op 9 januari wordt er weer gevoetbald.

Op 21 december stonden de laatste wedstrijden uit de eerste seizoenshelft op het programma. PSV breidde de voorsprong op de concurrenten uit, terwijl Telstar zich tijdelijk uit de degradatiezone schoot.

Begin januari krijgen we het vervolg van de Eredivisie voorgeschoteld. Negentien dagen na de laatste voetbalzondag van 2025 is het alweer raak: dan speelt NEC thuis tegen FC Utrecht.

PSV speelt een dag later thuis tegen Excelsior, terwijl Feyenoord en Ajax alle twee buitenshuis spelen. De ploeg van Robin van Persie moet naar Heerenveen, waar de coach het eerder voor het zeggen had, terwijl de mannen van Fred Grim het opnemen tegen Telstar. Feyenoord en Ajax komen beide op de zondag in actie.