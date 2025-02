Van Basten velt keihard oordeel over Ajax: ‘Dan ben ik geen supporter’

Marco van Basten is totaal niet te spreken over de manier waarop Ajax speelde tegen Union Sint-Gillis en heeft de wedstrijd in de rust uitgezet, zo vertelt hij maandagavond bij Rondo. De Amsterdammers beleefden een moeizame wedstrijd tegen de Belgische nummer drie, maar behaalden dankzij een rake strafschop van Kenneth Taylor in de verlenging toch de achtste finales van de Europa League.

Na de goede 0-2 zege op bezoek bij Union Sint-Gillis beleefde Ajax donderdag een zeer lastige avond in eigen huis tegen de Belgen. Binnen een halfuur stond de ploeg van Francesco Farioli met tien man door een rode kaart voor Davy Klaassen, terwijl de bezoekers ook twee keer wisten te scoren. Uiteindelijk hielden de Amsterdammers stand en werd in de verlenging plaatsing voor de achtste finales afgedwongen.

Maandagavond krijgt Van Basten bij Rondo de vraag wat hij van de wedstrijd van Ajax tegen Union vond. “Ik ben de tweede helft iets anders gaan doen”, laat het icoon van Ajax direct weten, terwijl hij een diepe zucht slaakt. “Ik vond het moeilijk om naar te blijven kijken. Ze stonden met z’n tienen en het voetbal was echt slecht.” De topspits van weleer vertelt in de rust naar een ander kanaal te zijn gezapt op zijn televisie. In de verlenging zette Van Basten Ajax weer aan, waarbij hij zag dat het 1-2 stond. “Hoe is het mogelijk?”, herinnert de oud-prof zijn reactie.

Wytse van der Goot concludeert dat Ajax alles wint, zelfs bij slecht spel. “Dat is ontzettend knap”, beaamt Van Basten. “Maar ik kijk toch graag naar goed voetbal.” Daar kon de eerste helft van Ajax op donderdag niet aan voldoen. “Dan ben ik geen supporter. Ik wil vermaakt worden.” Een week eerder was Van Basten nog heel trots op het vertoonde spel van Ajax in de heenwedstrijd. “Maar nu, de eerste helft deed echt pijn aan mijn ogen.

