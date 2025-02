Erik ten Hag laat opeens zijn gezicht zien bij KKD-duel en lijkt zich onvoldoende te vermaken

Hoog bezoek bij Jong Ajax - Cambuur op maandagavond: Erik ten Hag is op de tribunes gesignaleerd. De trainer, die onlangs ontslagen werd bij Manchester United, brengt een bezoekje aan zijn oude club.

Ten Hag was tussen 2017 en 2022 verantwoordelijk voor Ajax 1 en behaalde grote successen met de Amsterdammers. Zo werd hij drie keer kampioen, won hij twee keer de beker en loodste hij de club op een haar na naar de finale van de Champions League.

Na zijn periode bij Ajax stapte hij over naar Manchester United. In zijn eerste seizoen behaalde Ten Hag nog een knappe derde plek in de Premier League, daarna ging het minder. De oefenmeester won nog de FA Cup in 2023/24, maar de resultaten in de competitie waren schrijnend. Uiteindelijk loste Rúben Amorim in oktober 2024 Ten Hag af, maar de Portugese trainer doet het niet veel beter.

Maandagavond is Ten Hag aanwezig op De Toekomst bij Jong Ajax. De jeugdploeg speelt thuis tegen Cambuur. De trainer lijkt zich echter niet te vermaken: Ten Hag moet tijdens onderstaande video flink gapen.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Hoog bezoek op De Toekomst 👀#jajcam — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2025

