Veel zekerheid over gehuurde speler: 'Die zien we vorig jaar in de basis van Ajax 1'

maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en deed dat met verve. De doelman hield zijn doel schoon en toonde zich op meerdere momenten ijzersterk. Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn fan.

Verweij begint in de podcast Kick-Off over de van Braga gehuurde doelman door zijn acties na het Eredivisieduel te benoemen. "Die wedstrijd was twintig minuten afgelopen en toen liep Matheus nog rondjes naar het invalidenplatform: fotootjes, handtekeningen. Het schijnt een heel grappig figuur te zijn." Driessen zag een goed optreden van de nieuwe doelman, maar haalt ook een opvallend feitje naar boven. "Het is volgens mij de tweede keer op rij dat een keeper bij Ajax man of the match wordt (ook Remko Pasveer tegen Union Sint-Gillis kreeg die titel). Dat zegt wel veel."

LEES OOK: Duidelijke stelling over veelbesproken arbiter: 'Je moet hem geen wedstrijden van Ajax meer laten fluiten'

Driessen voorspelt een mooie toekomst in Amsterdam voor de gehuurde Matheus. "Ik denk wel dat we de nieuwe keeper van Ajax 1 hebben gezien, van volgend seizoen. Het is een uitstekende keeper. Hij heeft de lengte, de presence, de lef. Ik vond het echt een Ajax-keeper pur sang." Vervolgens komt de journalist nog met een ietwat komische sneer richting Francesco Farioli. "Wat dat betreft is het goed dat je een keeperstrainer hoofdtrainer hebt gemaakt bij Ajax. Je weet nu in ieder geval dat je een hele goede keeper hebt. Ongelooflijk dat Braga hem heeft laten gaan."

Verweij weet waar dat door komt. "Hij zat daar niet helemaal meer op zijn plek. Ajax heeft hem nu gehuurd, maar heeft ook de mogelijkheid hem te kopen voor tweeënhalf miljoen. Als je ziet dat je Ramaj voor vijf miljoen hebt verkocht, is dat echt wel een koopje."

