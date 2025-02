Van Basten hekelt werkwijze Farioli: ‘Ik had gezegd: jij eruit of ik eruit’

Marco van Basten is niet gelukkig met de manier waarop Francesco Farioli met zijn spelers omgaat. Volgens de topspits van weleer rouleert de Italiaan nog altijd te veel in zijn basisopstelling. Als Van Basten nu bij Ajax zou spelen, zou hij van de trainer eisen dat hij dat niet meer doet. Blijft het gebeuren, had hij een ultimatum gesteld.

Farioli kreeg aan het begin van het seizoen de nodige kritiek over zich heen voor het rouleren. Inmiddels is de kritiek, mede door de goede resultaten van Ajax, wat gaan liggen. Toch blijft de Italiaanse oefenmeester met regelmaat wisselen in zijn basisopstellingen, tot grote frustratie van Van Basten. Volgens de oud-spits is dat een van de redenen waarom Ajax tegen Union Sint-Gillis zo slecht voor de dag kwam.

“Elke wedstrijd zijn het vijf anderen”, begint Van Basten geïrriteerd bij Rondo. De ex-prof is blij dat hij gedurende zijn loopbaan geen coach had die zo vaak zijn basiselftal veranderde. “Als ik zo’n trainer had, had ik gezegd: Luister trainer, je moet mij elke wedstrijd opstellen, anders hebben we echt een groot probleem. Dan ga ik weg of ga jij weg.” Dat type spelers lopen volgens Van Basten momenteel niet echt rond bij Ajax.

Wytse van der Goot probeert het voor Farioli op te nemen door te stellen dat Ajax vijf punten los staat in de Eredivisie en de Amsterdammers maar blijven winnen, maar daar draait het volgens San Marco niet om. “Absoluut, daar valt niets over te zeggen. Maar als ik, als goede speler van Ajax, in de spits zou staan en hij zou me elke wedstrijd wisselen, zou ik zeggen: Ik ga weg of jij gaat weg.” Ruud Gullit sluit zich daarbij aan en stelt dat hij dat gesprek ook zou voeren met zijn trainer.

