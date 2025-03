Van Hanegem feliciteert aartsrivaal Ajax: 'Ze wekken daar weleens de indruk dat...'

Hoewel hij het clubicoon is van aartsrivaal Feyenoord, feliciteert Willem van Hanegem Ajax van harte met het 125-jarig bestaan. De voormalig topmiddenvelder stelt dat Feyenoord zijn club is, maar heeft geen haat ten opzichte van de Amsterdamse rivaal.

Ajax, dat afgelopen zondag tegen AZ (2-2) al grootst uitpakte middels een sfeeractie en speciale jubileumtenues, bestaat vandaag, op 18 maart 2025, precies 125 jaar. Van Hanegem wenst de jubilerende rivaal uit Amsterdam het allerbeste. "Ze hebben zoveel mooie spelers voortgebracht", steekt De Kromme van wal in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

"Kijk, Feyenoord is mijn club. Maar aan die gekkigheid van Rotterdam tegen Amsterdam heb ik nooit meegedaan", vervolgt Van Hanegem. "Wat ik daar in Amsterdam zag in die tijd? Nou, talent. Dat Van Basten goed was, hoorde je al jaren. Maar hij had veel last van blessures door de groei. Ik zat daar uiteraard voor Gert (zijn zoon, red.). Maar om Van Basten zich snel te zien ontwikkelen, was wel leuk."

LEES OOK: Van Praag betreurt uitspraken over Kroes: 'Als ik mezelf nu terugzie...'

"Nee, daar had ik geen aparte gevoelens bij. Denk je nou echt dat ik geniet als Ajax overhoop wordt gespeeld? Ja, door Feyenoord, dan wel. Verder zal het mij een zorg zijn. Toen Spurs met 2-3 won en die Lucas Moura kort voor tijd de weg naar de Champions League-finale versperde, waren er veel mensen die de polonaise inzetten. Maar ik niet, hoor. Voor het Nederlands voetbal was het gewoon beter geweest als Ajax die finale had gespeeld", erkent hij.

Van Hanegem speelde het grootste deel van zijn carrière voor Feyenoord, maar heeft desondanks veel Ajacieden in zijn nabije omgeving. "Ik heb veel vrienden die voor Ajax zijn, die gun ik het beste", verklapt hij. "Ik heb ook nog nooit te maken gehad met agressie of scheldpartijen van Ajax-fans. Eerder het tegenovergestelde."

LEES OOK: Christian Eriksen spreekt zich uit over zomerse terugkeer bij Ajax

Ajax wekt de indruk dat het alleen om Ajax gaat

Van Hanegem begrijpt het echter maar al te goed dat vele mensen ieder weekend hopen op puntverlies van Ajax. Zo wekt de houding van Ajax nog wel eens irritatie op. "Ze bestaan nu 125 jaar en ik gok dat het al vanaf de start is dat ze daar weleens de indruk wekken dat het maar om één club draait in de wereld’’, verklaart hij. "Ik had dat gevoel toevallig afgelopen zondag nog. Ik was even wezen fietsen en toen ik terugkwam, zette ik de televisie aan en zag ik Michael van Praag bij ESPN zitten. Die hoorde ik met zo’n serieus toontje vertellen dat je nooit, maar dan ook echt nooit, over een B-elftal mag praten in het voetbal."

Hij vraagt zich dan ook af hoe de opstelling van Ajax in de 'roemloze uitschakeling' tegen Eintracht Frankfurt dan moet worden genoemd. "Het ‘bijna eerste’? Ik zag daar toch vooral wisselspelers opeens aan een wedstrijd beginnen. De mensen zijn niet gek en los daarvan bepaalt Michael van Praag natuurlijk helemaal niet hoe wij iets wel of niet mogen noemen. Ajax speelde in Frankfurt met een B-ploeg en dat vond ik jammer. Of Van Praag dat nou leuk vond of niet", gaat Van Hanegem verder.

Wel hoopt Van Hanegem dat Ajax weer het spel gaat spelen waar ze 'beroemd mee zijn geworden. "Ze overdreven dan soms zo enorm, haha", deelt de voormalig Oranje-international toch even een plaagstootje uit aan de rivaal. "Dan was een doodgewoon talentje meteen weer het allergrootste talent van Europa. En een balletje breed was opeens iets unieks. Maar dat hoorde ook wel bij die club. Het is precies waarom veel mensen hopen dat ze verliezen. Nogmaals, ik niet hoor. Alleen als ze tegen mijn club spelen. En o ja, als ze met een B-garnituur menen te kunnen spelen. Of mag ik dat niet zeggen?", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tientallen Ajax-fans zetten geschenk ter ere van 125-jarig bestaan direct op Marktplaats

Leden van de Supportersvereniging Ajax kregen ter ere van het 125-jarig bestaan van hun favoriete club een bijzonder geschenk.