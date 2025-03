Van Praag betreurt uitspraken over Kroes: 'Als ik mezelf nu terugzie...'

Michael van Praag vindt achteraf dat hij zich in in april 2024 anders had moeten uitspreken over Alex Kroes. De huidig technisch directeur van Ajax sneuvelde vlak na zijn aanstelling als CEO van de club omdat hij een pakket clubaandelen had aangeschaft op het moment dat hijzelf al op de hoogte was van zijn aanstaande benoeming.

Van Praag was op dat moment nog voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Dat orgaan besloot de samenwerking met Kroes te beëindigen toen duidelijk werd dat de directeur zich schuldig had gemaakt aan handel met voorkennis. "Wij zijn zeer onaangenaam verrast dat dit Ajax nu overkomt, want dit is zeer slecht voor de club en voor iedereen die de club een warm hart toedraagt", sprak Van Praag destijds onder meer. "Het handelen van Alex Kroes is niet verenigbaar met waar we met Ajax voor staan. Het moment waarop hij de aandelen kocht maakt dat hij handelde met voorwetenschap. Een dergelijke wetsovertreding kan een beursgenoteerde onderneming niet tolereren, zeker niet als het de CEO betreft." Later sprak Van Praag zijn ergernis uit over het feit dat Kroes zelf aangaf niet op de hoogte te zijn geweest van de regels waar Ajax zich als beursgenoteerde onderneming aan te houden heeft.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Praag openhartig over veelbesproken Ajax-ruzie: 'Misschien was dat heel naïef van me'

In het kader van het 125-jarige jubileum van Ajax spreekt Van Praag uitgebreid met het Algemeen Dagblad. In het gesprek komt ook de aandelenkwestie ter sprake. "Ik snapte de teleurstelling daarover heel goed", zegt de inmiddels afgetreden rvc-voorzitter een klein jaar na dato. "Alex was een jongen van de club, de verwachtingen bij zijn komst waren hooggespannen. Maar als bestuurder heb je met statuten te maken, met verantwoordelijkheid. Met beursregels", aldus Van Praag. De bestuurder zegt 'respect' te hebben voor de manier waarop Kroes zelf met de situatie omging, ondanks zijn eigen publieke uitlatingen. "Het is tussen ons nooit persoonlijk geworden. Al zeg ik eerlijk: in de media had ik destijds wel wat kalmer moeten reageren op die hele kwestie. Als ik mezelf nu terugzie, en hoe ik over Alex praatte, dat had wel een onsje minder gekund. Maar het tekende wel de enorme druk die er op onze schouders lag. We hadden er een week over vergaderd. Ik sliep er slecht van", aldus Van Praag.

LEES OOK: Michael van Praag laat zich uit over Ajax, Ron Jans reageert vol ongeloof: 'Dat past toch niet?'

Een kleine drie weken na zijn vertrek ging Kroes alsnog aan de slag bij Ajax. Niet als CEO, maar als technisch directeur. Inmiddels heeft Kroes twee transferperiodes achter de rug én in de persoon van Francesco Farioli een nieuwe trainer aan kunnen stellen. Onder de Italiaan is Ajax hard op weg naar kwalificatie voor de Champions League. Daartoe volstaat een plek bij de eerste twee in de Eredivisie, met nog acht speelronden te gaan is Ajax koploper met zes punten voorsprong op nummer twee PSV en een gat van maar liefst vijftien punten naar de derde plaats, die in handen is van FC Utrecht. Van Praag prijst zich gelukkig dat Ajax inmiddels in rustiger vaarwater is beland: "Het is fijn dat de boel bij Ajax nu, in dit jubileumjaar, weer enigszins op orde is, ook bestuurlijk en financieel. Sportief is de doelstelling simpel: we moeten per se bij de eerste twee eindigen. Dat is cruciaal voor de continuïteit van de club. Nog zo’n jaar als de afgelopen twee seizoenen was killing geweest voor Ajax."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.