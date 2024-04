Van Praag spreekt ergernis uit over Kroes: 'Wat mij met name tegenviel...'

Michael van Praag valt het tegen dat Alex Kroes niet op de hoogte was van de regels bij een beursgenoteerde onderneming. De algemeen directeur is door Ajax met onmiddellijke ingang geschorst omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan handel met voorwetenschap. Van Praag heeft het gevoel dat Kroes het ‘een beetje makkelijk opneemt’.

De commissarissen vertelden Kroes afgelopen vrijdag dat ze geen vertrouwen meer hebben in een verdere samenwerking. Ajax bracht dinsdagmorgen naar buiten dat de algemeen directeur een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming 17.000 aandelen van de club had aangeschaft. Volgens Ajax handelde Kroes daardoor met voorwetenschap. “Toen hebben wij, Georgette Schlick, ik en onze strafrechtadvocaat, afgelopen vrijdag gesproken met Alex, om hem te vertellen wat de uitkomst van onze beraadslaging is geweest en waarom wij vinden dat hij niet langer kan aanblijven als directeur”, wordt Van Praag geciteerd door Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

“Toen kreeg ik ook weer: ‘Joh, ik heb het niet geweten, ik kende de regels niet’. Maar ik zei: Alex, het is niet aan ons om jou de regels uit te leggen”, vervolgt Van Praag, die het enorm tegenvalt dat Kroes niet op de hoogte was van de regels. “Dan denk ik: we hebben verdorie een half jaar op je zitten wachten, je weet al een half jaar dat je deze baan gaat krijgen en dan ga je me nu vertellen dat je de regels niet kent? Dat geeft ook aan dat hij het een beetje makkelijk opneemt.” Volgens Van Praag had Kroes moeten weten wat hij deed. “Hij zegt zelf in zijn statement, dat is ook waar, dat het heel vaak gebeurt dat CEO’s aandelen kopen in het bedrijf waar ze werken. Maar dat had hij ook kunnen doen nádat bekend was geworden dat hij CEO was. Dan mag hij net zoveel aandelen kopen als hij wil.”

Van Praag benadrukt dat handelen met voorkennis ‘gewoon niet kan’. “Dat zou hij moeten weten. Weet je, ik denk dat het zijn karakter is”, stelt Van Praag, die de reactie van Kroes op het boek van Menno de Galan aanhaalt. De Galan heeft een boek geschreven over de teloorgang van Ajax sinds het vertrek van Marc Overmars begin 2022. Kroes heeft de auteur te woord gestaan en liet zich over onder meer Sven Mislintat heel kritisch uit. Zo noemde de geschorste algemeen directeur de in september ontslagen Duitser een ‘meesteroplichter’. Het kwam Kroes op veel kritiek te staan, maar hijzelf deed er volgens Van Praag erg luchtig over. “Als je ook kijkt naar zijn reactie op het boek: ‘Dat is nu eenmaal gebeurd, het waait wel over’, zei Alex toen. Zo reageerde hij vrijdagmiddag op mijn kantoor eigenlijk weer, zoiets van: ‘Waar maken jullie je nou druk om?”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke straf hangt Alex Kroes boven het hoofd om handelen met voorkennis?

Alex Kroes wordt niet alleen geschorst door Ajax, maar moet ook vrezen voor strafrechtelijke vervolging.