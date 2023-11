Alex Kroes vernietigend: 'Hij is een meesteroplichter, ik zou klappen hebben uitgedeeld'

In het boek Ajax in crisis, dat donderdag verschijnt, wordt toekomstig algemeen directeur Alex Kroes geciteerd. Hij blijkt bepaald niet onder de indruk van de afgelopen transferzomer en zou zelf andere keuzes hebben gemaakt.

Kroes, die naar verwachting in maart 2024 begint aan zijn klus bij Ajax, noemt de weggestuurde technisch directeur Sven Mislintat een ‘meesteroplichter, een charmante zwendelaar’. De afgelopen twee transferperiodes waren in zijn ogen ‘de slechtste uit de geschiedenis van de club’, zo schrijft Trouw op basis van inzage in het boek.

"Vier linksbacks!”, doelt Kroes op het binnenhalen van Gastón Ávila en Borna Sosa, terwijl Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine al bij Ajax zaten. “Ik had mensen een klap in hun nek gegeven als ik er als algemeen directeur weet van had gehad. Vier linkerverdedigers en geen enkele rechtsbuiten. Het is echt verschrikkelijk.”

Ajax in crisis is geschreven door Menno de Galan en bevat ook details over Marc Overmars. De directeur voetbalzaken, die vertrok vanwege grensoverschrijdend gedrag, vroeg een paar weken na zijn aftocht of een terugkeer mogelijk was. Zes weken later ging hij echter aan de slag bij Antwerp FC.