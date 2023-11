Appje van Overmars onthuld: 'Twee maanden later gaf hij de vrouwen een trap na'

Marc Overmars wilde een paar weken na zijn aftocht bij Ajax weten of een terugkeer tot de mogelijkheden behoorde. Dat schrijft Menno de Galan in het boek Ajax in crisis, dat donderdag in de winkels ligt. Ajax was daar niet principieel op tegen.

Overmars zou hebben overlegd met Leen Meijaard, de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen. Die sloot een comeback niet uit, mits Overmars een tijd onder de radar zou blijven, in therapie zou gaan en nogmaals door het stof zou gaan, in de hoop dat de vrouwen die hij had lastiggevallen met de hand over het hart wilden strijken.

Overmars ging inderdaad in therapie, maar zou na twee sessies zijn gestopt. Het was niets voor hem, concludeerde hij volgens De Galan. Nog geen twee maanden later ging hij aan de slag als technisch directeur bij Antwerp FC. “Die overstap wordt bij Ajax gezien als een klap in het gezicht van de directie en ‘een trap na aan de vrouwen’”, schrijft Het Parool op basis van inzage in het boek.