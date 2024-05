Dit was het Weekend wijst 'zonder twijfel' de beste aankoop van 2023/24 aan

was de beste aankoop van het seizoen, zo vinden de analisten van Dit was het Weekend. Schouten maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV, veroverde direct een basisplaats en was zowel in de verdediging als op het middenveld van waarde.

Marciano Vink en Kenneth Perez wijzen Schouten allebei aan als beste aankoop van het seizoen. “Zonder twijfel”, zegt Vink. Perez licht toe: “Vooral omdat het een keuze voor voetbal was. Het was de vervanger van Ibrahim Sangaré, die een totaal ander type was. Voor PSV vind ik het een pluim waard, dat ze hiervoor gekozen hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Vink was niet verrast door de prestaties van Schouten, voor wie PSV circa twaalf miljoen euro betaalde. “Ik had hem bij Bologna al zien spelen en ik wist dat hij daar een grote meneer was. Als je in de Serie A een grote meneer bent, dan moet je wel iets heel goed kunnen.”

Ook past Schouten goed binnen de voetbalfilosofie van Bosz, weet Vink. “Peter Bosz verafgoodt het voetbal en daar hoort Schouten wel bij. Wat ik knap vind, is dat Schouten zonder morren de positie van rechter centrale verdediger accepteerde. Dat zijn de wedstrijden waarin je je wilt laten zien op het middenveld. Hij vulde die rol fantastisch in.” Perez vult aan: “Het was verrassend dat Bosz het voor het eerst probeerde in de topwedstrijd uit tegen Feyenoord. Hij deed het heel goed.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart weet nu al wie kampioen wordt in 2024/25

Rafael van der Vaart durft alvast te voorspellen welke ploeg in het seizoen 2024/25 met de landstitel aan de haal gaat.