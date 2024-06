Koeman neemt veelbesproken international apart: 'De inhoud van dat gesprek blijft tussen ons'

heeft recentelijk gesproken met bondscoach Ronald Koeman. In maart uitte Koeman openlijke kritiek op Simons na de oefenwedstrijd tegen Schotland (4-0 zege). In de ogen van Koeman leed Simons te veel balverlies.

“Ik heb daarna nog wel met hem gesproken. Maar de inhoud van dat gesprek blijft tussen ons”, laat Simons weten aan onder meer NU.nl en De Telegraaf, kort voor een training in Zeist met Oranje. De aanvallende middenvelder annex aanvaller erkent dat hij beter moet presteren in het Nederlands elftal. Hij is tevreden over zijn seizoen in clubverband, maar neemt zijn vorm van RB Leipzig zelden mee naar Oranje. Behalve Koeman zijn ook analisten vaak kritisch over het spel van Simons in Oranje.

Artikel gaat verder onder video

“Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik denk dat dit wel mijn beste seizoen ooit was. De beslissing om in Leipzig te gaan spelen heeft zeker goed uitgepakt”, stelt Simons. “Ik heb mezelf daar goed kunnen ontwikkelen. We speelden op een hoog niveau en met een enorme intensiteit. Daar ben ik een betere speler van geworden.”

“Natuurlijk moet het er hier ook uitkomen”, beseft de spelmaker. “Daar heb ik alle vertrouwen in.” Simons zegt dat het hem niet uitmaakt op welke positie hij staat op het veld. “Ik ben trots dat ik hier mag zijn. Ik voetbal waar de bondscoach dat wil. Ik moet mijn spel op verschillende posities kunnen spelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman verbijstert Oranje-fans: 'Maatsen niet, maar hij wel? Een regelrechte schande!'

Niet alle fans van Oranje zijn te spreken over de definitieve EK-selectie van Ronald Koeman.