Ronald Koeman uit live op televisie forse kritiek op Oranje-international

maakte vrijdagavond opnieuw geen onuitwisbare indruk in het Nederlands elftal. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig wordt na het oefenduel met Schotland (4-0 overwinning) dan ook bekritiseerd door bondscoach Ronald Koeman.

Simons maakte het vanavond niet waar, ondanks dat hij het vertrouwen in de basis kreeg van Koeman. Hij bleef uiteindelijk 77 minuten staan. “Ik vond dat hij in deze wedstrijd te veel risico nam vanuit zijn acties”, is de bondscoach na afloop voor de camera van de NOS kritisch op Simons. “Er zijn momenten dat het niet kan, want dat er zijn heel veel spelers bi elkaar zijn. Dan moet je vaster aan de bal zijn. Xavi was een van de spelers die gewoon veel te veel balverlies had.”

Artikel gaat verder onder video

Over het optreden van Memphis Depay is Koeman meer te spreken. “Je ziet aan Memphis dat hij een geweldige speler is, ondanks dat hij in de eerste helft ook een aantal momenten had waarop hij balverlies leed. Maar hij is wel een van de spelers die creatief en gevaarlijk is. Je ziet dat je met hem een meerwaarde hebt voorin”, zegt de coach over de aanvaller van Atlético Madrid.

Het optreden van Georginio Wijnaldum, die zijn terugkeer in Oranje bekroonde met een doelpunt, beoordeelt Koeman met ‘een voldoende’. “Bij momenten zie je dat hij een neusje heeft voor diepte, ook in de eerste helft een of twee keer. Hij was ook op een aantal momenten slordig, maar hij is mij absoluut niet tegengevallen. Of ik sleet heb gezien? Misschien in de laatste fase van de wedstrijd, daarom wisselde ik hem ook, maar gedurende een uur tot zeventig minuten had ik niet het idee dat hij niet kon brengen wat hij altijd heeft gebracht.”

Analist Rafael van der Vaart denkt dat Simons zich te graag wil bewijzen in Oranje. “Het is zó moeilijk om te doen wat je bij je club doet, om dat ook in het Nederlands elftal te doen. Hij moet het natuurlijk van zijn actie hebben. Hij heeft een goal nodig, een assist nodig, dat is een hele andere druk. Ja, dan wordt het een mentaal dingetje. Hij is misschien wel de beste speler, maar hij bewijst het bij het Nederlands elftal niet”, aldus de oud-international.