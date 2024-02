Afellay en Van der Vaart adviseren De Jong: 'Dat is hem echt op het lijf geschreven'

Zowel Rafael van der Vaart als Ibrahim Afellay ziet graag bij een andere club voetballen. De middenvelder is dit seizoen weliswaar onomstreden bij FC Barcelona, maar zijn toekomst is desondanks onderwerp van gesprek. Volgens Spaanse media zouden de Catalanen openstaan voor een vertrek van de Nederlander als hij niet akkoord gaat met een nieuwe salarisverlaging. Afellay denkt dat Manchester City een ideale volgende bestemming zou zijn voor De Jong.

FC Barcelona telde in 2019 enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong. De Oranje-international had zich in het ‘Champions League-seizoen’ van Ajax in de kijker gespeeld van de Europese top en kon naast FC Barcelona ook kiezen uit Manchester City en Paris Saint-Germain. De Fransen hadden in eerste instantie de beste papieren, maar De Jong koos uiteindelijk voor zijn ‘droomclub’. Het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong verloopt echter met ups en downs. De middenvelder kroonde zich vorig jaar met de club tot kampioen van Spanje, maar de resultaten houden dit seizoen niet over.

Artikel gaat verder onder video

De tegenvallende prestaties in het huidige seizoen zouden voor De Jong reden zijn om na te denken over zijn toekomst. FC Barcelona zelf overweegt de middenvelder op de transferlijst te plaatsen als hij niet akkoord gaat met een nieuwe salarisverlaging. De Jong heeft nog een contract tot medio 2026. FC Barcelona wil dat graag verlengen, maar dan moet de middenvelder wel opnieuw een deel van zijn loon inleveren. Een akkoord lijkt voorlopig niet nabij, waardoor er druk wordt gespeculeerd over De Jong zijn toekomst.

Dat gebeurde zondagavond ook in Studio Voetbal. “Normaal gesproken zou ik altijd zeggen Barcelona, maar ik vind Barcelona op dit moment zó slecht dat ik denk dat het misschien wel tijd is om weg te gaan”, zei Van der Vaart. “Als je aan mij vraagt of hij het nou zo geweldig heeft gedaan, daar kan ik bijna geen antwoord op geven. Hij heeft alles gespeeld, het is niet zo dat hij op de bank is beland of wat dan ook. Er is volgens mij ook bijna geen concurrentie voor hem daar. Gewoon een matig elftal en dan kan hij zich ook niet onderscheiden dit seizoen.”

Afellay stelde dat het uiteraard aan De Jong is om een beslissing te nemen over zijn toekomst, maar ziet hem wel heel graag voetballen bij Manchester City. “Ik vind hem wel écht een speler in het elftal van Guardiola. Dat is hem echt op het lijf geschreven”, aldus de voormalig voetballer van onder meer PSV en FC Barcelona. “Of het nou als inschuivende centrale verdediger is - wat vaak gebeurt in elftallen van Guardiola - of op het middenveld. Daar zou ik hem echt graag zien.”