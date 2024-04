KNVB komt precies 50 dagen voor het EK met goed nieuws over blessure van Frenkie de Jong

KNVB-arts Edwin Goedhart is met goed nieuws gekomen over . Komende zomer is het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar de Barcelona-middenvelder kampt momenteel met een blessure. Toch is er geen reden om aan te nemen dat De Jong het EK 2024 niet gaat halen, zo weet Goedhart te melden.

Spaanse krant Marca wist enkele dagen geleden nog te melden dat De Jong niet meer in actie gaat komen in Spanje dit seizoen, maar dat het EK niet in gevaar ging komen. “Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat De Jong het niet zal redden. Waar ik dat op baseer? Op het letsel”, vertelt Goedhart tijdens een mediabijeenkomst van de KNVB in Zeist.

Op de precieze situatie van de blessure wilde Goedhart niet dieper ingaan, maar volgens Spaanse media zou De Jong ongeveer vijf weken nodig hebben om te herstellen van de blessure. Het EK in Duitsland begint op 14 juni met Schotland – Duitsland, maar op 16 juni komt Nederland pas in actie in Hamburg.

