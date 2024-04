Mikky Kiemeney laat van zich horen na nieuws over Frenkie de Jong

Mikky Kiemeney heeft een liefdevolle boodschap voor na de nieuwe enkelblessure van de middenvelder. Op Instagram schrijft Kiemeney altijd achter haar partner te zullen staan.

Kiemeney deelt een foto van de trieste aftocht van De Jong, zondagavond in de wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona (3-2). “I got you. Again, always”, belooft ze aan haar verloofde. Het is inderdaad niet de eerste keer dat De Jong de steun van het thuisfront kan gebruiken. Dit seizoen had hij al tweemaal eerder een enkelblessure.

Volgens Spaanse media zal De Jong dit seizoen niet meer in actie komen voor Barcelona. De verwachtingen over de duur van zijn absentie lopen uiteen van vijf tot zeven weken. Daardoor wordt zijn voorbereiding op het EK flink verstoord: hij is mogelijk pas vlak voor de start van het toernooi weer inzetbaar.

