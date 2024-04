Walging om Vinícius Júnior: ‘Hij vraagt altijd om respect van tegenstanders en fans, maar…’

Het Spaanse Sport is niet te spreken over het gedrag van Real Madrid-aanvaller na afloop van de Clásico tussen FC Barcelona (3-2). De Catalanen kwamen in de tweede helft dankzij een treffer van voor de tweede keer op voorsprong, maar doelpunten van Lucas Vazquez en Jude Bellingham bezorgden de thuisploeg alsnog de zege. Vinícius, belangrijk met een doelpunt en een assist, kon het niet laten om een sneer uit te delen richting Fermín.

FC Barcelona had zondagavond wat recht te zetten. De formatie van coach Xavi Hernández was er een paar dagen eerder alles aan gelegen zich ten koste van Paris Saint-Germain te plaatsen voor de halve finales van de Champions League, maar zes dagen na de 2-3 overwinning in Parijs ging het op eigen veld helemaal mis. FC Barcelona verloor met 1-4 en sneuvelde zodoende voortijdig in het miljardenbal. De Catalanen hadden niet veel tijd om na te treuren, want een paar dagen later stond het uitduel met Real Madrid al op het programma.

Het verschil tussen de aartsrivalen was bij aanvang van de wedstrijd in Madrid al acht punten in het voordeel van de Koninklijke, waardoor de bezoekers wisten wat hen te doen stond om kans te blijven maken op de titel: winnen. Ze leken dankzij een doelpunt van Fermín in de tweede helft goed op weg. De jonge middenvelder was door het dolle heen na zijn treffer. Hij sprintte naar de reclameborden, ging er met beide armen zijwaarts gestrekt opstaan en provoceerde daarmee de supporters van Real Madrid. Bij het weglopen draaide hij zich nog heel even om en kuste het Barça-embleem. FC Barcelona en Fermín konden echter niet heel lang genieten van de voorsprong. Een paar minuten later stond het alweer gelijk en Bellingham bezorgde Real in de blessuretijd zelfs de volle buit.

De Engelsman vierde zijn treffer zoals hij dit seizoen al vaker heeft gedaan: met het gezicht naar de eigen aanhang en met de armen zijwaarts gestrekt, een beetje zoals Fermín deed na zijn doelpunt. De vergelijking was op X al snel gemaakt. “Hij dacht dat hij Bellingham was”, zo schrijft iemand als caption boven foto’s van de juichende Fermín en Bellingham. De tweet is Vinícius niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Braziliaanse aanvaller reageert met een lachpoppetje. Sport kan er minder om lachen. “De Braziliaan vraagt altijd om respect van rivalen en fans, maar na het winnen van de Clásico leerde hij een lesje in het zijn van een slechte vriend”, zo schrijft het medium.

