Aurélien Tchouaméni is woest: 'Dit is beschamend.' Vinícius Júnior houdt het bij één emoji

Real Madrid voelt zich bestolen na de uitwedstrijd tegen Valencia (2-2) van zaterdagavond. Een laat doelpunt van de Koninklijke werd niet toegekend door Jesús Gil Manzano, omdat de scheidsrechter vlak ervoor had gefloten voor het einde van de wedstrijd.

Manzano had zeven minuten aan blessuretijd toegekend, maar die liep flink uit. In de 99ste minuut was Real Madrid nog bezig aan een kansrijke aanval en verstuurde Brahim Díaz een voorzet vanaf de rechterflank. Jude Bellingham kopte raak, maar Manzano had al gefloten. Na afloop van de wedstrijd meldden boze spelers zich bij de scheidsrechter. “It’s a fucking goal”, riep Bellingham volgens de rapportage van Manzano. Hij gaf een rode kaart aan Bellingham, toen de wedstrijd dus al voorbij was.

Meerdere spelers van Real Madrid komen met een reactie op sociale media. Vinícius Júnior plaatst simpelweg een lachende emoji op X, terwijl Aurélien Tchouaméni spreekt van ‘beschamende’ gebeurtenissen. Doelman Andriy Lunin plaatst op Instagram een foto waarop de discussie tussen Manzano en de spelers van Real Madrid te zien is. Hij plaatst enkele cynische klappende handjes bij de afbeelding.

Real Madrid blijft koploper in LaLiga

Real Madrid is boos, maar het is de vraag of het puntenverlies uiteindelijk ook duur zal zijn. De koploper van LaLiga heeft een voorsprong van zeven punten op nummer twee Girona en van negen punten op nummer drie Barcelona. Beide ploegen komen zondag nog in actie. Girona gaat op bezoek bij Real Mallorca; Barcelona reist af naar Athletic Club.