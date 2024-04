Pijnlijke verspreking Johan Derksen zorgt voor hilariteit bij Vandaag Inside

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside maakt Johan Derksen een pijnlijke uitglijder. Het publiek in de studio barst vervolgens in lachen uit.

Donderdagavond werd in de show met Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp en gast Olcay Gulsen de huidige situatie in Amerika besproken, waarbij oud-president Donald Trump in meerdere rechtszaken verwikkeld zit. In een van de rechtszaken staat Trump tegenover pornoster Stormy Daniels. “Dat vind ik een privézaak”, stelt Derksen. “Ja, hij heeft de belasting ermee besodemieterd, maar wat die man privé doet…”

Vervolgens wil de Talpa-ster zijn argument kracht bijzetten met een voorbeeld, maar dat gaat een beetje mis. “Kijk, Rutte douwt een sigaar in de muts van de secretaresse.” Na een moment van stilte, merkt het publiek in de zaal op wat Derksen net gezet heeft, waarna het in lachen uitbarst. Derksen corrigeert vervolgens zijn eigen flater. “Of nee, Bill Clinton. Rutte niet! Dat was echt een verspreking", lacht de oud-voetballer mee. Genee doet er nog een schepje bovenop: “Je kan het niet uitsluiten. Nou, dit gaat weer een heleboel gezeik opleveren.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

Artikel gaat verder onder video

🔗 'Ontzettend laf' Vandaag Inside stevig aangepakt: 'Dán durven ze opeens'

Het programma Vandaag Inside krijgt stevige kritiek van Algemeen Dagblad-columnist Angela de Jong.