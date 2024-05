Doorbraak bij Vitesse: Parry geeft Arnhemmers goed nieuws in gesprekken

Coley Parry staat de overdracht van de aandelen van Vitesse naar de stichting ‘Vitesse voor altijd’ voorlopig toe, schrijft De Telegraaf. De aandelen zijn momenteel nog in handen van de Russische eigenaar Valeriy Oyf.

De licentiecommissie van de KNVB liet vorige week weten dat de licentie van Vitesse halverwege mei wordt ingetrokken als er niets verandert binnen de club. Een van de struikelblokken voor de commissie is dat de aandelen van Vitesse nog altijd in Russische handen zijn. Oorspronkelijk zou Parry de club overnemen, maar zijn plan om de aandelen te kopen werd in februari afgewezen door de licentiecommissie. Het beroep tegen die beslissing loopt nog.

Al het geld dat Parry al had geïnvesteerd in de club, een bedrag van 14,3 miljoen euro, werd vervolgens omgezet naar schuld. De Amerikaan had verder de macht om het overdragen van de aandelen naar de stichting te blokkeren, iets wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan. Interim-directeur Edwin Reijntjes heeft aan De Telegraaf laten weten dat de zakenman van gedachte is veranderd en de overdracht van de aandelen voorlopig wel zal goedkeuren.

Voor Vitesse kan deze beslissing van Parry van levensbelang zijn. Door de aandelen over te schrijven naar de stichting, hebben de Arnhemmers geen banden meer met Russische partijen, waardoor kan worden voldaan aan één van de belangrijkste eisen van de licentiecommissie. Daarnaast zal het verbreken van deze banden ervoor zorgen dat Vitesse ook na de zomer nog een bankrekening heeft, die door ING is opgezegd vanwege de connecties met Rusland.

