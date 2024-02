KNVB dient noodlijdend Vitesse volgende dreun toe

De KNVB heeft zich eindelijk uitgesproken over de overname van Vitesse door de Amerikaan Coley Parry en zijn Common Group. De voetbalbond heeft na een langlopend onderzoek besloten dat er geen toestemming verleend wordt voor de plannen, waardoor Vitesse op zoek moet naar een andere eigenaar.

Op de eigen website schrijft de KNVB: "De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft besloten om het verzoek van Vitesse tot goedkeuring van de overdracht van haar aandelen aan de Common Group af te wijzen. Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft. Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group." Er liepen de afgelopen tijd twee externe onderzoeken naar de Arnhemmers, de eerste ging over de Common Group en is nu afgerond. Het tweede onderzoek, naar de financiële banden tussen Vitesse en voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovic, loopt nog maar de resultaten daarvan worden 'op korte termijn verwacht', schrijft de KNVB.

Met de afwijzing van de overname komt een einde aan een lange periode van onzekerheid voor Vitesse, dat dringend in geldnood zit. Nu de overname door de Amerikanen definitief niet doorgaat, wordt het geld (volgens De Gelderlander een bedrag van 12 miljoen euro) dat Parry de afgelopen anderhalf jaar in de club stak omgezet in een schuld waarover de club een forse rente ('naar verluidt tien procent') moet betalen. "Op papier verkeert de eredivisionist zo acuut in financiële problemen", concludeert de regionale krant dan ook.

Boete

Bovendien heeft de voetbalbond Vitesse ook nog eens een boete van 100.000 euro opgelegd. "Deze boete is opgelegd omdat Vitesse de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te ïnformeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank terwijl Vitesse wist dat dit essentieel was voor de beoordeling van licentiecommissie voor wat betreft voortzetting van de licentie in het nieuwe seizoen", schrijft de KNVB.

Beroep

Vitesse en Parry hebben tot 21 februari de tijd om in beroep te gaan tegen de afwijzing en de boete. Volgens bovengenoemde krant gaat dat ook 'zeker' gebeuren: "Parry is overtuigd van zijn gelijk en betrouwbaarheid. Hij hekelt de gang van zaken in Zeist. De licentiecommissie heeft in zijn ogen ongelofelijk veel tijd genomen voor een oordeel. Hij vindt ook dat hij in diskrediet is gebracht", weet De Gelderlander. De club zou er ook voor kunnen kiezen om zonder Parry verder te gaan, al lijkt dat momenteel geen reële optie: "De roep om die stap is luid bij de club. Maar de uitvoering ligt gecompliceerd. Dan moet het Arnhemse bedrijfsleven instappen. En dat is het voorbije decennium niet gebeurd. Er zijn geen signalen dat dit plan op korte termijn uitvoerbaar is."