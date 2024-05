Gaat FC Twente of AZ naar de Champions League? Dit is het resterende schema

Zowel FC Twente als AZ Alkmaar maakt nog kans om dit seizoen in de Eredivisie op de derde plaats te eindigen. Met nog twee wedstrijden op het programma voor beide ploegen moet AZ een gat van twee punten dichten naar FC Twente, mocht het in de voorrondes van de Champions League willen uitkomen. De vierde plek is goed voor de groepsfase in de Europa League.

Twente heeft momenteel de derde plaats op de ranglijst in handen, maar deze kan AZ nog afpakken. De Tukkers hebben het wel in eigen hand, want zij hebben een voorsprong van twee punten op de Alkmaarders. De club uit Enschede moet dus eigenlijk twee keer winnen om zeker te zijn van een voorronde in het miljardenbal.

Ook op het gebied van doelsaldo is het verschil zeer klein tussen de twee clubs. FC Twente staat op +27 en AZ op +28. Een verschil wat te verwaarlozen is dus. Op papier lijkt het schema van de huidige nummer drie wel een stukje makkelijker dan dat van de Noord-Hollanders.

Resterend programma FC Twente

Zondag 12 mei 14.30 uur: FC Twente – FC Volendam

Zondag 19 mei 14.30 uur: PEC Zwolle – FC Twente

Resterend programma AZ

Zondag 12 mei 14.30 uur: Go Ahead Eagles – AZ

Zondag 19 mei 14.30 uur: AZ – FC Utrecht

