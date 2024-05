Noa Vahle moet achter Joost Klein aan, maar uit live op televisie haar grote frustratie over die beslissing

Sportverslaggeefster Noa Vahle was zondagmiddag niet aanwezig bij de ontknoping in de verschillende Europese topcompetities, waaronder de Premier League, maar in Enschede. De journaliste werd door Talpa naar het Freshtival in Enschede gestuurd om een poging te wagen om Joost Klein, die daar voor het eerst sinds zijn verbanning van het Eurovisie Songfestival weer ging optreden, voor de camera te krijgen.

Tijdens de uitzending van De Oranjezondag kwam Vahle verschillende keren in beeld om te kijken of de journaliste het al was gelukt om Klein voor de camera te halen. Dat is haar, net als alle andere aanwezige media, niet gelukt. Verrassend is dat niet, want Klein zit er helemaal niet op te wachten om met de media te praten. Vahle zat er eigenlijk ook helemaal niet op te wachten om naar het festival in het oosten van het land af te reizen, zo gaf ze eerlijk toe in de uitzending van De Oranjezondag. Op cynische wijze liet ze weten niet heel erg blij te zijn met de beslissing van Talpa.



“Jullie kunnen het ook wel voorstellen dat ik als sportverslaggever, op de dag dat er een ontknoping is in de Premier League en de laatste speelronde en de Eredivisie, het echt heel erg leuk vind om af te reizen naar Enschede", begint Vahle cynisch in de talkshow van Hélène Hendriks. "Om te kijken naar Joost Klein en vervolgens geen vraag te kunnen stellen. Dus een geslaagde dag, moet ik zeggen", zegt Vahle, die - ondanks dat ze het met een lach zei - vervolgens nog een sneertje uitdeelde aan Talpa.

“Ik was zeker niet de enige hier, want die persvrouw hier van het festival wist niet wat haar overkwam. Ongelooflijk veel pers uit binnen- en buitenland. Vanuit Nederland de NOS, RTL Boulevard, Talpa heeft efficiënt drie ploegen gestuurd, dus wij, Hart van Nederland en Shownieuws", zegt Vahle, waarmee ze indirect aangeeft dat haar aanwezigheid op het festivalterrein in principe overbodig was.





