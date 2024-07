'Griezmann kan droomtransfer maken en zegt Europese topcompetities gedag'

lijkt op weg te zijn naar het Amerikaanse Los Angeles FC, zo meldt L'Équipe. De ploeg uit de Major League Soccer lijkt namelijk gebruik te gaan maken van een afkoopclausule in het contract bij zijn huidige club, Atlético Madrid.

De aanvaller annex middenvelder heeft in zijn contract staan dat hij deze zomer voor tien miljoen euro mag vertrekken uit Madrid. Voor LAFC, dat een van de rijkere Amerikaanse voetbalclubs is, is dat bedrag zeker niet te hoog. Bovendien wil de club Griezmann een riant salaris betalen, waardoor de Fransman de een na best betaalde speler in de MLS, na Lionel Messi, zou worden.

LAFC trok eerder al de Franse spelers Olivier Giroud en Hugo Lloris aan, die mogelijk ook een rol gespeeld hebben in het op stoom komen van deze transfer. Verder is bekend dat Griezmann heel graag ooit in Amerika wil spelen. "Dat is een droom voor mij", stelde de sterspeler vorig jaar. "De omstandigheden moeten dan wel juist zijn, maar ja, het is een doel voor mij in de toekomst."

Die droom kan deze zomer dus werkelijkheid worden. Als beide partijen het toch niet met elkaar eens worden, heeft Griezmann nog een contract voor één jaar in Spanje. In dat contract staat ook nog een optie om er nog een jaar aan toe te voegen. Griezmann, die met Frankrijk actief was op het afgelopen EK, is nu 33 jaar.