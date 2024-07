Speler van Ajax verbijt zich: 'Hij zit vol frustratie, waar ben ik in beland?'

zat ‘vol frustratie’ op de tribune bij Ajax – FK Vojvodina, vermoedt Ronald de Boer. De doelman was gepasseerd ten faveure van . Door de keeperswissel is een vertrek van Ramaj bij Ajax denkbaar.

Pasveer begon weifelend met twee slechte inspeelpasses, maar was in de Johan Cruijff ArneA ook verantwoordelijk voor drie reddingen. Met name na de rust wist hij Vojvodina van scoren te houden. “In de tweede helft heeft hij zich goed hersteld op cruciale momenten. Hij heeft Ajax toen op de been gehouden. Ik denk dat Pasveer voorlopig wel blijft staan. Ramaj zit denk ik met heel veel frustratie op de tribune. Hij zal denken: ‘Waar ben ik in beland? Iedereen was lovend, ik zat dicht tegen het Duitse elftal aan, en nu zit ik op de bank, achter een veertigjarige man.’ Ik begrijp de frustratie”, aldus De Boer bij Ziggo Sport.

Voorafgaand aan de wedstrijd legde trainer Francesco Farioli uit waarom hij koos voor Pasveer, die met zijn 40 jaar en 260 dagen de oudste Ajacied ooit werd in Europees verband. “Ik heb geprobeerd om het elftal te evalueren en om de beste teamgeest te creëren. Ik had het gevoel dat Remko bij ons voor leiderschap kon zorgen en een persoonlijkheid in het veld kon zijn. Hij was erg goed in alle vriendschappelijke duels. Het is geen permanente beslissing, maar momenteel wel de beste”, legde Farioli uit.

In het interview met Ziggo Sport zei de trainer dat hij transparant communiceert met Ramaj. “Ik ben graag heel eerlijk en direct. Hij is een hele professionele jongen en accepteerde mijn beslissing. Maar natuurlijk is er geen speler ter wereld blij om op de bank te zitten. Hij heeft fantastisch hierop gereageerd tijdens de trainingen. Dat hebben we nodig, niet alleen van de keepers, maar van iedereen.”

