'Farioli neigt naar verrassend besluit, transfer Ajax-steunpilaar ineens niet meer onbespreekbaar'

Francesco Farioli lijkt bij Ajax de knoop te hebben doorgehakt en als eerste keeper aan te gaan wijzen, zo meldt Voetbal International. Het weekblad spreekt van 'een nieuwe tik' voor , die door de toch wel enigszins verrassende beslissing van de Italiaan plotseling zou mogen uitzien naar een nieuwe werkgever.

Ramaj was afgelopen zomer een van de twaalf aanwinsten die toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat naar de Johan Cruijff ArenA haalde. De Duits-Kosovaarse doelman kwam voor vijf miljoen euro over van Eintracht Frankfurt, maar moest het onder Maurice Steijn in eerste instantie met een reserverol doen. Door blessures bij zijn concurrenten Gerónimo Rulli en Jay Gorter werd Ramaj in oktober echter toch eerste keeper, een positie die hij ook onder John van 't Schip zou blijven bekleden.

In de voorbereiding op het huidige seizoen lijkt Ramaj echter af te stevenen op een reserverol; VI-journalist Tim van Duijn stipt aan dat Pasveer in het laatste oefenduel voorafgaand aan de voorrondes van de Europa League (waarin Ajax het donderdag opneemt tegen FK Vojvodina) een basisplaats had. Van Duijn spreekt van 'een signaal dat de voorkeur van de Italiaan uit lijkt te gaan naar laatstgenoemde keeper' en concludeert: "En dus dreigt Ramaj opnieuw op de bank te belanden bij Ajax."

"Tot voor kort was Ramaj niet te koop, maar door zijn dreigende reserverol is een verkoop voor 31 augustus ineens niet meer onbespreekbaar", weet Van Duijn bovendien. De Duitser werd in mei nog in verband gebracht met zowel Arsenal als Paris Saint-Germain, waar hij in eerste instantie als tweede doelman zou moeten gaan fungeren. Een tussentijds vertrek van Ramaj zou Ajax de noodzakelijke financiële ruimte kunnen bieden om zich deze zomer te gaan versterken. Tot op heden is de transfervrije Bertrand Traoré de enige nieuwe speler die Farioli heeft mogen verwelkomen.

