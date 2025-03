Sneijder vreest vreselijk scenario: ‘Dit kan zijn laatste wedstrijd voor Ajax zijn’

Wesley Sneijder vreest met grote vreze voor . De 41-jarige doelman van Ajax viel donderdagavond uit met een liesblessure in de eerste helft tegen Eintracht Frankfurt

Voor Pasveer duurde de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt donderdagavond slechts 24 minuten. De routinier liep bij een uittrap ogenschijnlijk een liesblessure op en ging hevig geëmotioneerd van het veld. Pasveer werd vervangen door Jay Gorter.

“Dat is toch wel opvallend, die emoties. Vind je niet?”, reageert verslaggever Wytse van der Goot in de rustanalyse (1-1 tussenstand) van Ziggo Sport. Sneijder reageert: “Nou, nee. Ik vind dat helemaal niet zo opvallend. Alles gaat in één flits door je hoofd. Hij is op leeftijd, je zit zowel nationaal als international in de eindsprint.”

Sneijder weet uit eigen ervaring dat liesblessures naar kunnen zijn. “Als het een scheurtje is, ga je dit wel even blijven voelen. Daar gaan we wel van uit, als je hier van het veld stapt”, vervolgt de oud-middenvelder, die vervolgens speculeert over een gitzwart scenario voor Pasveer. “Dan kan het zomaar klaar zijn. Überhaupt kan het zijn laatste wedstrijd zijn. Dat gaat denk ik wel in één flits door hem heen.”