Alex Kroes kan door zeer serieuze interesse een middenvelder slijten bij Ajax

Borussia Mönchengladbach is serieus geïnteresseerd in Ajax-middenvelder Sivert Mannsverk, zo meldt het Duitse BILD maandagmiddag. De Noorse middenvelder speelt pas een jaar in Amsterdam, maar kan de club nu alweer verlaten. Het is aan technisch directeur Alex Kroes om een oordeel te vellen over het wel of niet behouden van Mannsverk.

BILD weet dat Borussia Mönchengladbach 'zeer geïnteresseerd' is in de verdedigende middenvelder van de Amsterdammers, die een jaar geleden door technisch directeur Sven Mislintat voor zes miljoen euro werd overgenomen van Molde FK. De Noorse voetballer maakte door blessures en teleurstellende sportieve resultaten echter niet het eerste seizoen mee waar hij op hoopte in de Johan Cruijff ArenA.

Artikel gaat verder onder video

Nu bestaat de kans zelfs dat Mannsverk Ajax na een seizoen inruilt voor Borussia Mönchengladbach. De Duitser zijn geïnteresseerd en willen de middenvelder huren van Ajax, waarbij wel een optie tot koop opgenomen wordt in de deal. De vraag is echter in hoeverre Ajax hier voor open staat.

Het is namelijk niet duidelijk of Alex Kroes de middenvelder uit Noorwegen van de hand wil doen. Als de beleidsbepaler dat wil, dan is een huurdeal niet het meest aantrekkelijke scenario voor Ajax, want de club heeft zelf eerst geld nodig om nieuwe spelers te kunnen halen. Met een tijdelijk vertrek van Mannsverk naar de Bundesliga schiet Ajax in dat geval weinig op.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.