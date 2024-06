Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het Nederlands elftal zich voorbereidt op de eerste EK-wedstrijd tegen Polen, zijn bij Ajax de ogen al gericht op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers hebben flink wat recht te zetten en daar moet Francesco Farioli voor gaan zorgen. De nieuwe hoofdtrainer meldde zich woensdag op de Toekomst voor zijn eerste werkdag en maakte een dag later meteen kennis met Kale & Kokkie, twee van de bekendste Ajax-supporters die er zijn.

Na de derde plaats en roemloze uitschakeling in zowel de Champions League als Europa League had Ajax in het afgelopen seizoen het een en ander recht te zetten. Maar na de komst van technisch directeur Sven Mislintat en de aanstelling van hoofdtrainer Maurice Steijn ging het van kwaad tot erger. De dure aankopen rendeerden niet, de resultaten waren niet om over naar huis te schrijven, Mislintat werd eind september op straat gezet en Steijn vertrok een maand later. John van ’t Schip kreeg de boel weer een beetje op de rails, maar na een gênante uitschakeling in de KNVB Beker en teleurstelling in de Conference League was in de Eredivisie de vijfde plaats het hoogst haalbare.

Farioli staat dus voor een monsterklus in Amsterdam. De Italiaan is een onbekende voor veel Nederlanders en heeft als nieuwe hoofdtrainer van Ajax nog alles te bewijzen. Hij loodste OGC Nice in het afgelopen seizoen met weinig tegentreffers naar de vijfde plaats, maar dat biedt natuurlijk geen enkele garantie voor een succesvol dienstverband in Amsterdam. De achterban is in ieder geval ontzettend nieuwsgierig naar de Italiaan, die met zijn eerste interviews al flink wat punten scoorde. Dat zal er na zijn ontmoeting met Kale & Kokkie niet minder op zijn geworden. “Leuke eerste kennismaking met onze nieuwe trainer Farioli op zijn tweede werkdag”, zo leest het op het Facebook-account van de twee Ajacieden.

Op bijgevoegde foto’s is te zien dat Farioli en Kale & Kokkie het gezellig hebben en de hoofdtrainer een shirt met de twee Ajacieden erop afgebeeld in ontvangst neemt. De volgers zijn enthousiast. “Prachtig dat de nieuwe trainer de tijd neemt voor Kale & Kokkie. Ontzettend leuk en laat gelijk zien hoe hij er in staat”, zo klinkt het onder meer. Een ander hoopt dat Kale & Kokkie Farioli tips heeft gegeven op het gebied van transfers. Het leeuwendeel is vooral blij dat de twee Ajacieden weer betrokken worden binnen de club. “Fantastisch dat dit mogelijk is aangezien Kale en Kokkie steeds verder weg moesten staan van de poorten van de Toekomst”, zo leest het.

