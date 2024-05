Ten Hag haalt verwoestend uit naar Ajax: 'Schandalig, zó dom'

Erik ten Hag is bijna twee jaar later nog altijd niet te spreken over de manier waarop Ajax is omgegaan met Marc Overmars. In februari 2022 kwam naar buiten dat de voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, Arsenal en FC Barcelona zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s. Overmars stapte vervolgens op als technisch directeur, maar volgens Ten Hag pakte de club het volledig verkeerd aan. De huidige oefenmeester van Manchester United noemt Overmars naast Danny Blind een ‘cruciale’ schakel voor Ajax destijds.

“Succes komt te voet en gaat te paard. Dat gaat zo snel”, reageert Ten Hag in gesprek met Voetbal International op de vraag hoe hij naar de ‘teloorgang’ van Ajax heeft gekeken. De Amsterdammers kroonden zich in 2022 onder leiding van Ten Hag nog voor de 36e keer in de clubhistorie tot kampioen van Nederland, maar sindsdien ging het van kwaad tot erger. Volgens Ten Hag is het allemaal begonnen bij het vertrek van Overmars, die een paar maanden voor de verhuizing van Ten Hag naar Manchester de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. “Het vertrek van hem was killing voor de club”, zo klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

“Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze Overmars hebben aangedaan. Vanuit clubperspectief was het ook zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien”, vervolgt de voormalig succescoach van Ajax. De Amsterdammers brachten begin februari, een paar uur na de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, een persbericht naar buiten waarin stond dat Overmars zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega’s. Ten Hag is desondanks van mening dat Ajax de situatie anders had moeten aanpakken. “Voor mij was dat toen al duidelijk, maar ik denk nu voor iedereen: Overmars was de cruciale en bindende factor in de clubleiding op voetbalvlak. Hij bepaalde de voetballijn van Ajax.”

Ten Hag roemt zijn voormalig collega om zijn ‘slimmigheid’ en ‘strategisch inzicht’. “Toen hij wegviel, donderde dat allemaal in elkaar en werd het één grote anarchie in de organisatie.” Ten Hag noemt naast Overmars ook Blind cruciaal voor Ajax destijds. “Samen met Overmars was dat op bestuurlijk vlak een koningskoppel. Met alle respect voor de opvolgers, maar dat was een heel ander niveau. En er was niemand meer om het overzicht te houden en de lijn van Ajax te bewaken. De paniek nam de overheid, met alle desastreuze gevolgen vandien. Technisch is het een grote chaos geworden. Op alle vlakken.” Ten Hag wijst onder meer naar Jong Ajax, dat na een teleurstellend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie op de vijftiende plaats eindigde. “Dat zegt in mijn ogen altijd heel veel over de technische staat. En de eerste selectie, die is totaal uit balans. Het werd van kwaad tot erger.”

Mislintat

De zoektocht van Ajax naar een vervanger van Overmars nam veel tijd in beslag. Het technisch management kwam in het seizoen 2022/23 grotendeels in handen van het duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. Ajax gaf in de zomer van 2022 al veel geld uit aan nieuwe spelers en deed dat ook in de aanloop naar het afgelopen seizoen. De Amsterdammers hadden in de persoon van Sven Mislintat eindelijk een nieuwe technisch directeur aangesteld, maar het huwelijk met de Duitser werd een fiasco. Onder Mislintat telde Ajax meer dan honderd miljoen euro neer voor nieuwe spelers, maar weinig bleken een versterking. De Duitser werd eind september op straat gezet, nadat er ook een onderzoek naar hem was gestart wegens mogelijke belangenverstrengeling bij inkomende transfers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Henderson ergert zich ‘kapot’ aan teamgenoot bij Ajax en grijpt op het veld in

Jordan Henderson ergerde zich in de tweede helft van Ajax - Almere City zichtbaar aan Brian Brobbey.