Kogel door de kerk: Lammers tekent live op Instagram contract bij FC Twente

is de nieuwe spits van FC Twente. Vrijdagavond tekende hij, live op Instagram, een contract bij zijn nieuwe club. Lammers komt over van het Schotse Rangers en maakt de overstap voor een bedrag van zeker 2,5 miljoen euro.

Lammers, op dit moment 27, was de vorige seizoenshelft op huurbasis te bewonderen in Utrecht. Voor de plaatselijke FC scoorde hij aan de lopende band: in achttien duels was het tien keer raak en leverde de spits drie assists. De Domstedelingen hadden Lammers graag behouden, maar dat bleek niet mogelijk. In het verleden kwam de spits al uit voor PSV en sc Heerenveen, waarna hij naar de Italiaanse Serie A verkaste. Voor Atalanta, Empoli en Sampdoria kon hij echter geen potten breken. Tussenperiodes bij Eintracht Frankfurt en Rangers leverden ook niet het gewenste resultaat op. Maar in Nederland voelt Lammers zich als een vis in het water.

Artikel gaat verder onder video

Vrijdagavond tekende Lammers live op Instagram een contract tot medio 2027 bij FC Twente, met een optie voor nog een seizoen. In Enschede moet hij de concurrentiestrijd aangaan met Ricky van Wolfswinkel. FC Twente speelt dit seizoen mogelijk ook Champions League-voetbal, wat mogelijk er mede voor gezorgd heeft dat Lammers bij de club heeft getekend.

Lammers heeft zin om zijn nieuwe uitdaging aan te gaan, vertelt hij op fctwente.nl. "Met de trainer en Arnold Bruggink heb ik de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd. Ik heb daar een ontzettend positief gevoel aan overgehouden. Daarnaast spreekt de club FC Twente voor zich. Waar ze mee bezig zijn spreekt me heel erg aan. We gaan sowieso al Europees voetbal spelen en hopelijk gaan we de Champions League in. Ik ga mijn best doen om daar aan mee te helpen. De ambities van de club zijn groot en dat past wel bij mij. Ik ga proberen om met doelpunten of op een andere manier in het veld hierbij te helpen."

Technisch directeur Arnold Bruggink denkt dat Lammers een hele goede aanvulling kan zijn op de huidige selectie van FC Twente. “Het is ontzettend mooi dat we Sam Lammers voor de komende drie jaren aan FC Twente hebben kunnen binden. Hij is een heel complete spits met veel ervaring, zowel nationaal als internationaal. In het laatste half jaar bij FC Utrecht heeft Sam laten zien over welke capaciteiten hij beschikt. Hij scoort niet alleen gemakkelijk, maar is ook een uitstekende voetballer. Daarnaast past hij met zijn karakter uitstekend bij de spelersgroep en FC Twente. Met zijn komst blijkt dat FC Twente mede door het Europese programma weer een interessant podium is voor spelers. Sam sluit direct aan bij de groep.”

𝐖𝐞𝐥𝐤𝐨𝐦 𝐛𝐢𝐣 𝐅𝐂 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐞, 𝐒𝐚𝐦! ✍️🔴#FCTwente — FC Twente (@fctwente) July 26, 2024

FC Twente zojuist op instagram! 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) July 26, 2024

Heerlijke beelden uit Enschede 😂📝



📽️: @fctwente — ESPN NL (@ESPNnl) July 26, 2024

